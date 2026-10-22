Goldman Sachs International, Ford Otosan (FROTO) ve Şişecam (SISE) hisselerine dayalı yatırım kuruluşu varantlarının çarpanlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, S&P 500 ve EURO STOXX 50 endekslerine dayalı varantları da kapsıyor.

FROTO VE SISE VARANTLARININ ÇARPANLARI DEĞİŞTİ

Açıklamaya eklenen tabloya göre, 22 Ekim 2026 tarihinden itibaren ihraç edilecek varantlarda FROTO ve SISE için belirlenen çarpanlar önceki ihraçlara göre yarıya indirildi.

S&P 500 ve EURO STOXX 50 endekslerine dayalı varantlarda ise çarpanlar iki katına çıkarıldı.

Yeni ve eski varantların çarpanları şöyle;

Dayanak varlık Eski çarpan Yeni çarpan Ford Otosan (FROTO) 0,10 0,05 Şişecam (SISE) 0,20 0,10 S&P 500 Endeksi 0,00005 0,0001 EURO STOXX 50 Endeksi 0,00005 0,0001

MEVCUT VARANTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Ünlü Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada, 22 Ekim 2026 tarihinden önce ihraç edilen ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam eden yatırım kuruluşu varantlarının çarpanlarının değişmeyeceği vurgulandı.

Bu kapsamda yeni katsayılar yalnızca 22 Ekim'de ve sonrasında ihraç edilecek ilgili varantlar için geçerli olacak.

Daha önce ihraç edilen varantların vade sonunda kullanılacak katsayıları ise mevcut haliyle korunacak.

VARANT ÇARPANI DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Varant çarpanı, bir yatırım kuruluşu varantının dayanak varlıkla olan ilişkisini belirleyen temel unsurlardan biri olarak kullanılıyor.

Çarpandaki değişiklik, yeni ihraç edilen varantların fiyatlama ve ödeme hesaplamalarını etkileyebiliyor.

Ancak söz konusu düzenleme, doğrudan FROTO ve SISE hisselerinin fiyatlarında bir değişiklik yapılacağı anlamına gelmiyor. Karar, bu hisselere ve belirtilen endekslere dayalı yatırım kuruluşu varantlarının teknik özelliklerini kapsıyor.

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