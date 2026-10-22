Meysu Gıda (MEYSU), 2,21 milyar TL maddi zarar iddiasıyla açtığı tazminat davasında yeni gelişmeyi KAP'a bildirdi. Mahkeme duruşma tarihini belirledi.
Borsa İstanbul'da MEYSU koduyla işlem gören Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., en az 2,21 milyar TL maddi zarar iddiasıyla açtığı tazminat davasına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Şirket, mahkemenin ön inceleme duruşması için tarih belirlediğini açıkladı.
MEYSU'NUN 2,21 MİLYAR TL'LİK DAVASINDA DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Meysu Gıda, 11 Haziran 2026 tarihinde kendisine tebliğ edilen ihtarnameye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmişti.
Şirket, 30 Temmuz 2026 tarihinde ise haksız fiilden kaynaklandığını ileri sürdüğü piyasa değer kaybı, kâr kaybı ve manevi zarar gerekçeleriyle hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.
İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada şirket, asgari 2,21 milyar TL maddi zarar iddiasında bulunmuştu.
Son KAP açıklamasında, davaya ilişkin İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ön inceleme ara kararı alındığı belirtildi.
Mahkeme, ön inceleme duruşmasının 25 Şubat 2027 tarihinde yapılmasına karar verdi.
Şirketin açıklamasında şu bilgilere yer verildi;
Bahse konu davaya ilişkin olarak İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan ön inceleme ara kararında; ön inceleme duruşma günü verilmesine, duruşmanın 25.2.2027 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.