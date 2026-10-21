Şirket tarafından 14 Ocak 2026 tarihli önceki açıklamaya atıfta bulunularak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, İstanbul 3. İdare Mahkemesi nezdinde devam eden iki ayrı dava dosyasına ilişkin mahkeme kararının tebliğ edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre;

• 2026/334 Esas (Eski Dosya No: İstanbul 6. İdare Mahkemesi 2026/118 Esas) ve

• 2026/335 Esas (Eski Dosya No: İstanbul 6. İdare Mahkemesi 2026/117 Esas)

sayılı iptal davalarında mahkeme davaların reddine karar verdi.

Akmerkez GYO yönetimi, verilen ret kararlarına karşı yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacağını duyurdu.

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