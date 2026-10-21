Borsa İstanbul'da işlem gören Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY), Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada adli sürecin ticari ve operasyonel faaliyetleriyle ilgili olmadığını bildirdi.

"FAALİYETLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İnan ALTINBAŞ hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenilmiştir.

Söz konusu adli süreç Şirketimizin ticari/operasyonel faaliyetleri ile ilgili olmayıp, Şirketimizin yönetim organları, operasyonel süreçleri ve ticari faaliyetleri kesintisiz ve olağan akışında devam etmektedir ve idari ve teknik yapılanmamız görevlerini eksiksiz şekilde sürdürmektedir.

Konuyla ilgili adli süreç şirketimizce yakından takip edilmekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuoyunu ve yatırımcılarımızı etkileyebilecek yeni bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmeler zamanında ve eksiksiz olarak yapılacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.