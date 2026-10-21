Altın fiyatları üzerinde yüksek faiz ve güçlü dolar kaynaklı baskı sürerken, Kanada merkezli CIBC Capital Markets, 2027 yılına ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü güncelledi. Banka, daha önce ons başına 6.500 dolar olarak açıkladığı beklentisini 1.300 dolar düşürerek 5.200 dolara çekti.

YÜKSEK FAİZ VE GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

CIBC Capital Markets, ABD ile İran arasındaki çatışma ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirdiği ve altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladığı belirtildi.

Faiz getirisi sağlamayan altın, özellikle doların güçlendiği ve reel faizlerin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 5 seviyesini aşması da yatırımcıların altın ile faiz getirisi sunan varlıklar arasındaki tercihlerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte CIBC, yüksek faizlerin altın üzerindeki baskısının uzun vadede devam etmeyebileceğini değerlendiriyor. Ekonomik büyümenin yavaşlaması veya enflasyonun gerilemesiyle Fed'in faiz indirimlerine yönelmesi durumunda altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceği öngörülüyor.

CIBC'nin analizine göre, enflasyondan arındırılmış reel faizlerin yüzde 2'nin altına gerilemesi geçmiş dönemlerde altın fiyatlarını destekleyen koşullar arasında yer aldı. Reel getirilerde olası bir düşüşün, 2027 yılında altın fiyatlarında toparlanmayı destekleyebileceği belirtiliyor.

ALTINA YATIRIMCI İLGİSİ GÜÇLÜ KALIYOR

Faiz ve dolar kaynaklı baskılara rağmen altına yönelik yatırımcı talebi güçlü seyrini koruyor. Küresel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) 2026'nın üçüncü çeyreğinde 30,7 milyar dolarlık rekor sermaye girişi gerçekleşti. Bu tutar yaklaşık 211 ton fiziksel altına karşılık geldi.

Yılın ilk altı ayında küresel külçe altın ve madeni para alımlarının 784 tona ulaşması da fiziki altına yönelik ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle Çin ve Hindistan'ın öncülük ettiği Asya piyasalarında, ekonomik belirsizlikler ve alternatif yatırım araçlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle altına talebin devam ettiği ifade ediliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Merkez bankalarının altın alımları da fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Merkez bankaları 2026'nın ilk yarısında toplam 345 ton altın satın aldı. İkinci çeyrekteki alımların ilk çeyreğe kıyasla yaklaşık beş kat artarak 289 tona yükselmesi, ülkelerin rezervlerinde altının payını artırma eğilimini sürdürdüğüne işaret etti.

CIBC, ülkelerin rezervlerini dolar cinsinden varlıklardan uzaklaştırarak çeşitlendirme stratejisini devam ettirmesinin, önümüzdeki dönemde altına yönelik talebi destekleyebileceğini öngörüyor.

Banka, yüksek faiz ve güçlü doların kısa vadeli baskılarına dikkat çekerek 2027 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 6.500 dolardan 5.200 dolara indirdi.

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