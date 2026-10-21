Küresel piyasalardaki gelişmeler ve makroekonomik verilerin etkisiyle değerli metallerde hareketlilik sürüyor.

Altın yatırımcıları ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar, haftanın ortasında serbest piyasadaki güncel rakamları yakından takip ediyor.

İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 07:00 itibarıyla serbest piyasada öne çıkan güncel altın satış rakamları:

• Ons Altın: 4.119,97 USD

• Gram Altın: 6.572,62 TL

• Çeyrek Altın: 10.764,00 TL

• Yarım Altın: 21.522,00 TL

• Tam Altın: 42.855,54 TL

• Cumhuriyet Altını: 42.918,00 TL

• Gremse Altın: 107.467,49 TL

PİYASALARA YÖN VEREN BAŞLICA ETKENLER

• Enflasyon ve Enerji Maliyetleri: Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan tırmanış, küresel enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Bu durum, güvenli liman olan altına olan kısa vadeli talebi etkiliyor.

• Merkez Bankaları ve Faiz Beklentileri: ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz kararlarına dair öngörüler, ons altın fiyatlanmasında belirleyici rol oynamayı sürdürüyor.

• Döviz Kurlarının Etkisi: İç piyasada gram ve ziynet altın fiyatları hem ons altındaki hareketlerden hem de dolar/TL kurundaki seyirden doğrudan etkileniyor.

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