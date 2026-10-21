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Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin enflasyon endişelerini artırması ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve makroekonomik verilerin etkisiyle değerli metallerde hareketlilik sürüyor.

Altın yatırımcıları ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar, haftanın ortasında serbest piyasadaki güncel rakamları yakından takip ediyor.

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İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 07:00 itibarıyla serbest piyasada öne çıkan güncel altın satış rakamları:

• Ons Altın: 4.119,97 USD

• Gram Altın: 6.572,62 TL

• Çeyrek Altın: 10.764,00 TL

• Yarım Altın: 21.522,00 TL

• Tam Altın: 42.855,54 TL

• Cumhuriyet Altını: 42.918,00 TL

• Gremse Altın: 107.467,49 TL

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PİYASALARA YÖN VEREN BAŞLICA ETKENLER

• Enflasyon ve Enerji Maliyetleri: Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan tırmanış, küresel enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Bu durum, güvenli liman olan altına olan kısa vadeli talebi etkiliyor.

• Merkez Bankaları ve Faiz Beklentileri: ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz kararlarına dair öngörüler, ons altın fiyatlanmasında belirleyici rol oynamayı sürdürüyor.

Döviz Kurlarının Etkisi: İç piyasada gram ve ziynet altın fiyatları hem ons altındaki hareketlerden hem de dolar/TL kurundaki seyirden doğrudan etkileniyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.579,31 6.580,10 % 0.1 08:27
Ons Altın / TL 204.271,98 204.355,13 % -0.07 08:42
Ons Altın / USD 4.118,81 4.119,36 % -0.14 08:42
Çeyrek Altın 10.526,89 10.758,47 % 0.1 08:27
Yarım Altın 20.987,98 21.516,93 % 0.1 08:27
Ziynet Altın 42.107,55 42.902,27 % 0.1 08:27
Cumhuriyet Altını 43.563,00 44.224,00 % -0.43 16:56
Tüm Altın Fiyatları

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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