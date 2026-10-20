Küresel piyasalara ilişkin beklentilerin güncellendiği raporda hisse senetleri, tahviller, altın, gayrimenkul ve ilk kez analize dahil edilen Bitcoin için yıllık ortalama getiri öngörüleri yer aldı.

Banka, yüzde 60 hisse senedi ve yüzde 40 tahvilden oluşan klasik portföy modeli için yıllık ortalama getiri beklentisini yüzde 7,0 seviyesinde açıkladı.

Alternatif yatırım araçlarının eklendiği karma portföylerde ise bu oran yüzde 7,5'e yükseldi. Raporda riskin dağıtılması amacıyla çoklu varlık çeşitlendirmesinin altı çizildi.

ABD VE KÜRESEL HİSSELERDE YAPAY ZEKA ETKİSİ

JPMorgan, ABD büyük ölçekli şirket hisselerine yönelik yıllık getiri tahminini yüzde 6,7'den yüzde 7,5'e revize etti. Küresel hisse senetleri için de yıllık yüzde 7,5 getiri öngörülürken, bu artışta şirket kârlılıkları ve yapay zeka yatırımlarının payı vurgulandı.

Gelişmekte olan ülke borsaları için yıllık getiri tahmini yüzde 7,1 seviyesinde kaldı. Böylece raporda ilk kez gelişmiş ülke hisselerinin getiri beklentisi, gelişmekte olan piyasa beklentilerinin üzerine çıkmış oldu.

GAYRİMENKUL VE ÖZEL SERMAYE ZİRVEDE

Varlık sınıfları arasında en yüksek getiri beklentileri gayrimenkul ve özel sermaye tarafında öne çıktı:

• Özel Sermaye: Yıllık yüzde 9,8

• ABD Gayrimenkul Piyasası: Yıllık yüzde 8,1

• Avrupa Gayrimenkul Piyasası: Yıllık yüzde 7,1

• Yüksek Getirili Tahviller: Yıllık yüzde 6,7

• Altın: Yıllık yüzde 5,5

• Küresel Tahviller: Yıllık yüzde 5,3 (Son 20 yılın en yüksek seviyesi)

• ABD Orta Vadeli Hazine Tahvilleri: Yıllık yüzde 4,6

BTC İLK KEZ RAPORDA

JPMorgan uzun vadeli varlık değerlendirmeleri arasına Bitcoin'i de ilk kez dahil etti.

Banka, kripto varlıklar için potansiyel getiri senaryoları üzerinde çalışıldığını ancak mevcut durumda Bitcoin'in temel varlık tahsis önerilerine doğrudan eklenmediğini bildirdi.

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