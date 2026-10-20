Borsa İstanbul’da 20 Ekim 2026 tarihinde Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en fazla net alım yapılan hisse SASA olurken, satış tarafında TSPOR ilk sırada yer aldı. Saat 12.00 itibarıyla açıklanan verilerde iki hisse arasındaki işlem hacimleri dikkat çekti.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 48.073.364 %31,56 1,658 BTCIM 12.446.354 %8,17 1,587 FRIOUV 10.357.512 %6,80 0,020 CANTE 6.993.044 %4,59 0,987 PEKGY 5.867.712 %3,85 1,071 Diğer 68.578.178 %45,02 —

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet TSPOR -12.269.271 %20,07 0,807 AS1KVV -5.055.219 %8,27 0,040 INFO -3.920.323 %6,41 1,074 GLRYH -3.826.153 %6,26 1,617 TURSG -3.570.987 %5,84 4,749 Diğer -32.499.813 %53,15 —

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