Yapı Kredi Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA, satış tarafında TSPOR öne çıktı.
Borsa İstanbul’da 20 Ekim 2026 tarihinde Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en fazla net alım yapılan hisse SASA olurken, satış tarafında TSPOR ilk sırada yer aldı. Saat 12.00 itibarıyla açıklanan verilerde iki hisse arasındaki işlem hacimleri dikkat çekti.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|48.073.364
|%31,56
|1,658
|BTCIM
|12.446.354
|%8,17
|1,587
|FRIOUV
|10.357.512
|%6,80
|0,020
|CANTE
|6.993.044
|%4,59
|0,987
|PEKGY
|5.867.712
|%3,85
|1,071
|Diğer
|68.578.178
|%45,02
|—
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|TSPOR
|-12.269.271
|%20,07
|0,807
|AS1KVV
|-5.055.219
|%8,27
|0,040
|INFO
|-3.920.323
|%6,41
|1,074
|GLRYH
|-3.826.153
|%6,26
|1,617
|TURSG
|-3.570.987
|%5,84
|4,749
|Diğer
|-32.499.813
|%53,15
|—
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