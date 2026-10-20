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Yapı Kredi Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA, satış tarafında TSPOR öne çıktı.

Borsa İstanbul’da 20 Ekim 2026 tarihinde Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en fazla net alım yapılan hisse SASA olurken, satış tarafında TSPOR ilk sırada yer aldı. Saat 12.00 itibarıyla açıklanan verilerde iki hisse arasındaki işlem hacimleri dikkat çekti.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
SASA 48.073.364 %31,56 1,658
BTCIM 12.446.354 %8,17 1,587
FRIOUV 10.357.512 %6,80 0,020
CANTE 6.993.044 %4,59 0,987
PEKGY 5.867.712 %3,85 1,071
Diğer 68.578.178 %45,02

Yapı Kredi Yatırım alım satım listesi: SASA ilk sırada, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
TSPOR -12.269.271 %20,07 0,807
AS1KVV -5.055.219 %8,27 0,040
INFO -3.920.323 %6,41 1,074
GLRYH -3.826.153 %6,26 1,617
TURSG -3.570.987 %5,84 4,749
Diğer -32.499.813 %53,15

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