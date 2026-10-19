Ekonomi yönetiminde ardı ardına ayrılık haberleri geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü’den sonra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in de görevi bırakacağı öğrenildi.

21 Haziran 2023 tarihinde Bakan Yardımcılığı görevine atanan Çelik, finans ve bankacılık sektöründeki köklü kariyeriyle tanınıyordu.

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

1964 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyer yolculuğu ve üstlendiği kritik görevler şu şekilde:

• Finans ve Katılım Bankacılığı Sektörü: 1986'da Devlet İstatistik Enstitüsü'nde başladığı meslek hayatında; Faisal Finans, İhlas Finans ve Anadolu Finans kurumlarında yöneticilik yaptı. 2006'da katıldığı Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Haziran 2015 itibarıyla Genel Müdürlük makamına yükseldi. Ayrıca Mart 2022'de Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak atandı.

• Hazine Müsteşarlığı ve Uluslararası Görevler: 29 Haziran 2016'da Hazine Müsteşarı olarak görevlendirildi. Bu süreçte G-20 Türkiye Sherpası ve İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı. Dünya Bankası, EBRD ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda guvernör olarak Türkiye'yi temsil etti.

• Türk Eximbank: 2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Bakan Şimşek'e sunduğu emeklilik talebiyle görevini devretmeye hazırlanan Çelik'in ayrılık kararı ekonomi kulislerinde geniş yankı buldu.