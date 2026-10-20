Türkiye'nin enerji ve ulaştırma alanındaki kamu kuruluşlarının 2027 yılı yatırım ve finansman planı belli oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) için yaklaşık 312 milyar TL'lik borçlanma ihtiyacı öngörüldü. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) da yüksek finansman gereksinimiyle listede yer aldı.

BOTAŞ'IN BORÇLANMA İHTİYACI 312 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11898 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2027 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı belirlendi.

Program kapsamında BOTAŞ'ın 2027 yılı için öngörülen borçlanma gereği 311 milyar 869 milyon 400 bin TL olarak hesaplandı.

2026 yılı programında 271,8 milyar TL seviyesinde bulunan borçlanma ihtiyacının, yeni programda yaklaşık 40 milyar TL artması öngörüldü.

Ancak açıklanan rakam, BOTAŞ'ın bu tutarda kesin olarak borçlanacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu tutar, kuruluşun gelecek yıl için hesaplanan finansman ihtiyacını ifade ediyor.

EN FAZLA BORÇLANMA İHTİYACI BULUNAN KAMU KURULUŞLARI

2027 yılı programında enerji ve ulaştırma kuruluşlarının finansman gereksinimleri öne çıktı.

Kamu kuruluşu Borçlanma ihtiyacı BOTAŞ 311,87 milyar TL EÜAŞ 246,15 milyar TL TCDD 238,67 milyar TL TPAO 120,06 milyar TL TMO 68,57 milyar TL TCDD Taşımacılık 66,53 milyar TL

BOTAŞ'ın ardından en yüksek finansman ihtiyacı 246,2 milyar TL ile EÜAŞ için öngörüldü. TCDD'nin borçlanma gereği ise 238,7 milyar TL seviyesinde hesaplandı.

ENERJİ YATIRIMLARINA MİLYARLARCA LİRA AYRILDI

2027 programında kamu kuruluşlarının yatırım hedefleri de açıklandı.

En yüksek yatırım tutarı 353,8 milyar TL ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için belirlendi.

2027 yılı yatırım hedefleri:

TPAO: 353,81 milyar TL

TCDD: 122,74 milyar TL

TEİAŞ: 75,68 milyar TL

BOTAŞ: 70 milyar TL

TCDD Taşımacılık: 45 milyar TL

DHMİ: 26 milyar TL

EÜAŞ: 13,5 milyar TL

Eti Maden: 13,5 milyar TL

Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin yanı sıra enerji iletim altyapısı ve demiryolu yatırımları da programın önemli kalemleri arasında yer aldı.

BOTAŞ'IN YATIRIM HEDEFİ 70 MİLYAR TL

BOTAŞ için 2027 yılında 70 milyar TL'lik yatırım hedefi belirlenirken, borçlanma ihtiyacının yaklaşık 312 milyar TL olması dikkat çekti.

İki rakam arasındaki fark, yatırım harcamaları ile kuruluşun toplam finansman gereksiniminin farklı mali göstergeler olduğunu ortaya koyuyor.

BOTAŞ'ın faaliyet alanları arasında doğalgaz ithalatı, ticareti, iletimi ve depolanması bulunuyor.

Kuruluşun finansman ihtiyacının hangi faaliyetlerden kaynaklandığı ise açıklanan toplam rakam üzerinden kesin olarak belirlenemiyor.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji kuruluşlarının yüksek finansman ihtiyacı, doğalgaz ve elektrik tarifelerine olası etkileri açısından da önem taşıyor.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan 2027 yılı yatırım ve finansman programında doğalgaz veya elektrik fiyatlarına ilişkin yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Enerji tarifeleri; uluslararası enerji fiyatları, döviz kuru, ithalat maliyetleri ve kamu destekleri gibi farklı unsurlara bağlı olarak şekilleniyor.

Dolayısıyla BOTAŞ ve EÜAŞ için yüksek borçlanma ihtiyacı öngörülmesi, tek başına doğalgaz veya elektrik fiyatlarına zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

(DÜNYA GAZETESİ)