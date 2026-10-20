Şirket ve kurum maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan plan dahilinde, görevinden kendi isteğiyle ayrılan memurlara kıdem sürelerine göre toplamda 25 maaşa ulaşan cazip bir tazminat paketi sunuluyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararname uyarınca düzenleme; kıdem süresine bağlı olarak 20 maaşa kadar toplu tazminatın yanı sıra yaş ve prim gruplarına göre 5 maaşa varan ek ikramiye imkânı barındırıyor.

Ancak paketle yollarını ayıran personelin kadroları tamamen iptal edilecek ve bu kişilere ayrıldıkları tarihten itibaren 8 yıl boyunca kamu sektöründe tekrar görev alma yasağı uygulanacak.

BAŞVURULAR KASIM AYINDA ALINACAK

Arjantin Serbestleşme ve Devlet Dönüşümü Bakanı Federico Sturzenegger, haktan faydalanabilecek potansiyel kamu personeli sayısının 20 bin civarında olduğunu açıkladı. Sürece ilişkin temel operasyonel ayrıntılar ise şu şekilde:

• Başvuru Takvimi: Merkezi Ulusal Kamu Yönetimi bünyesindeki daimi kadrolu memurlar başvurularını 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Hükümet gerek duyması halinde başvuru süresini 30 gün uzatabilecek.

• Kapsam Dışı Gruplar: Güvenlik güçleri, Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Yangın Yönetim Servisi personeli uygulamadan muaf tutuldu.

• Kısıtlamalar: Disiplin soruşturması süren ya da devlete karşı açtığı davalardan feragat etmeyen çalışanlar programdan yararlanamayacak.