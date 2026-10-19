ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri, yükselen Hazine tahvil getirileri ve güçlenen doların baskısı altında dalgalı bir hafta geçiren spot altın, ons başına 4.200 dolar seviyesini test ettikten sonra haftayı 4.165,42 dolar seviyesinden tamamladı.

Haftaya ABD-İran gerilimi ve küresel enerji risklerinin etkisiyle 4.193,59 dolardan başlayan spot altın, pazartesi günü 4.216,91 dolarla haftalık zirvesini gördü.

Ancak devam eden günlerde ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin yüksek gelmesi, Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirerek sert satışları beraberinde getirdi.



• Haftalık Dip: Çarşamba günü gelen güçlü enflasyon verisinin ardından altın, 4.073,35 dolara kadar geriledi.

• Fed Sonrası Toparlanma: Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ve bazı üst düzey yetkililerin yakın vadede agresif bir faiz artırımı sinyali vermekten kaçınması, tahvil getirilerini düşürerek altının haftanın son günlerinde yeniden 4.200 dolar sınırına tırmanmasını sağladı.

PİYASA ANALİSTLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kitco News haftalık değerlendirme anketine katılan analist ve yatırımcılar arasında görüş ayrılıkları derinleşiyor:

• Wall Street (Kurumsal): Ankete katılan 12 uzmanın yüzde 50’si kararsız/yatay görünüm belirtirken, yüzde 33’ü yükseliş, yüzde 17’si ise düşüş yönlü beklenti paylaştı.

• Main Street (Bireysel Yatırımcı): 139 bireysel katılımda yüzde 45 oranında düşüş beklentisi öne çıkarken, yüzde 43’lük kesim yükseliş, yüzde 12’lik kesim ise yatay seyir öngördü.

UZMANLAR NE DİYOR?

• James Stanley (Forex.com): "4.000 dolar kritik destek seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş senaryom geçerliliğini koruyor."

• Naeem Aslam (Zaye Capital Markets): "Reel getirilerdeki gerileme altın için fırsat yaratsa da parasal sıkılaştırma ve enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon belirsizliği ana belirleyici olmaya devam ediyor."

• Alex Kuptsikevich (FxPro): "Yaklaşan ara seçimler öncesi yatırımcıların siyasi riski azaltma isteği altını destekleyebilir. Orta vadede 4.400 - 4.500 dolar bantları hedeflenebilir."

• Daniel Pavilonis (StoneX Group): "10 yıllık Hazine tahvil getirileri altının yönünü belirliyor. Eğer 10 yıllık getiriler yüzde 5’in altına inerse altın için pozitif bir katalizör oluşur."

GELECEK HAFTANIN KRİTİK VERİ TAKVİMİ

Ekonomik veri gündeminin nispeten daha sakin geçeceği önümüzdeki haftada piyasalar şu göstergelere odaklanacak:

• Salı: ABD konut başlangıçları, inşaat izinleri ve bekleyen konut satışları

• Perşembe: Haftalık işsizlik maaşı başvuruları

• Cuma: S&P global imalat, hizmetler ve bileşik PMI verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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