Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin ardından HSBC Asset Management'tan yatırımcıları ilgilendiren değerlendirme geldi. Kurum, jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi ve enflasyon endişelerinin altına yönelik talebi desteklediğini belirtti. Ancak altının her piyasa koşulunda güvenli liman işlevi görmediğine dikkat çekerek, özellikle hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerde yatırımcıların beklediği korumayı sağlayamayabileceği uyarısında bulundu.

HSBC'DEN ALTIN İÇİN STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ

HSBC Asset Management, yayımladığı raporda altının yatırım portföylerinde yer alması için güçlü bir stratejik gerekçe bulunduğunu bildirdi.

Kurum, küresel ekonomide artan jeopolitik parçalanmanın ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altına yönelik talebi desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Raporda, kamu borcu ve enflasyona ilişkin endişelerin sürmesi durumunda yatırımcıların sermayelerini altın gibi fiziki varlıklara yönlendirmeyi sürdürebileceği ifade edildi.

ALTIN HER PİYASA DÜŞÜŞÜNDE GÜVENLİ LİMAN OLMUYOR

HSBC Asset Management, altının uzun vadeli stratejik önemine rağmen kısa vadede her zaman koruma sağlamadığını vurguladı.

Kurum, son piyasa hareketlerinde altının hisse senetlerindeki düşüşlere karşı beklenen korumayı sağlayamadığına dikkat çekti.

Bu durumun nedenlerinden biri olarak kaldıraçlı yatırımcıların altın piyasasındaki yoğun pozisyonları gösterildi.

Rapora göre hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların teminat tamamlama çağrılarıyla karşılaşmasına neden olabiliyor.

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yatırımcılar ise altın dahil çeşitli varlıklardaki pozisyonlarını kapatabiliyor. Böylece piyasalardaki satış baskısı altına da yansıyabiliyor.

ALTINDA SERT DALGALANMALAR DEVAM EDEBİLİR

HSBC Asset Management, altın fiyatlarındaki oynaklığın son dönemde belirgin şekilde yükseldiğini ancak tarihsel ortalamalarla karşılaştırıldığında olağanüstü yüksek seviyelerde görünmediğini değerlendirdi.

Kurum, altının kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını azaltan bir araç olarak işlev görmesinin garanti olmadığını belirtti.

Buna karşılık jeopolitik riskler, rezerv çeşitlendirmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin altının uzun vadeli yatırım gerekçesini desteklediği ifade edildi.

HSBC'DEN YATIRIMCILARA ÇEŞİTLENDİRME MESAJI

HSBC Asset Management, altının çok kutuplu bir dünyada sistemik risklere karşı güçlü bir koruma aracı olabileceğini değerlendirdi.

Ancak hiçbir varlığın tüm piyasa streslerine karşı tek başına koruma sağlayamayacağı vurgulandı.

Kurum, yatırımcıların yalnızca farklı varlıklara yatırım yapmasının değil, kullandıkları çeşitlendirme araçlarını da çeşitlendirmesinin önemli olduğunu belirtti.

Böylece altının portföylerde stratejik bir rol üstlenebileceği ancak tek başına bütün riskleri ortadan kaldıran bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiği mesajı verildi.