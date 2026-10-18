Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Gram altın 6.600 TL'nin üzerinde işlem görürken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları da belli oldu. Ons altında sınırlı geri çekilme görülürken bazı altın türlerinde yükseliş yaşandı. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Ekim 2026 Pazar günü güncel altın alış satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa verilerine göre gram altın 6.632,39 TL alış ve 6.633,21 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Gram altında yüzde 0,03 oranında sınırlı gerileme görülüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın 10.611,83 TL alış ve 10.845,29 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Çeyrek altındaki değişim yüzde 0,03 düşüş yönünde gerçekleşti.

18 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.632,39 TL, satış 6.633,21 TL

Çeyrek altın: Alış 10.611,83 TL, satış 10.845,29 TL

Yarım altın: Alış 21.157,33 TL, satış 21.690,58 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.447,32 TL, satış 43.248,50 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 42.447,32 TL, satış 43.248,50 TL

Ata altın: Alış 43.568,54 TL, satış 44.667,38 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 4.164,17 dolar, satış 4.166,99 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİR?

Altın piyasasındaki bu dalgalanmaların arkasında küresel ve bölgesel birçok makroekonomik neden bulunuyor.

Uzman analizlerine göre fiyatları etkileyen temel unsurlar şunlardır;

• Fed faiz politikaları: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon verileri sonrası izleyeceği faiz politikası, ons altının yönünü doğrudan tayin ediyor.

• Jeopolitik sıkıntılar: Orta Doğu'daki petrol arzı endişeleri ve küresel riskler, güvenli liman olan altına talebi canlı tutuyor.

• Enflasyonist baskılar: Küresel piyasalarda devam eden enflasyon endişeleri, yatırımcıları paranın değerini korumak adına altına yönlendiriyor.

GRAM ALTIN MI, ÇEYREK ALTIN MI DAHA AVANTAJLI?

Gram altın ve çeyrek altın arasında tercih yaparken alış satış farkı, işçilik maliyeti ve yatırım süresi belirleyici oluyor. Aynı tutarda altın alımında hangi ürünün daha avantajlı olduğu, güncel kuyumcu fiyatlarına göre değişebiliyor.