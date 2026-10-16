Altın piyasasında toplam işlem hacmi 2,66 milyar lirayı aşarken tüm metallerdeki işlem hacmi yaklaşık 3,95 milyar lira oldu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATINDA YÜKSELİŞ

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 610 bin lira, en yüksek 6 milyon 638 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda fiyat, yüzde 0,63 artışla 6 milyon 622 bin liraya ulaştı.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki işlem gününü 6 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 2,66 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyar 666 milyon 119 bin 369,66 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 402,90 kilogram oldu.

KMKTP'de tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 951 milyon 111 bin 111,56 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

(AA)