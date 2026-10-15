Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,23'lük artışla 6 milyon 580 bin TL seviyesinden tamamladı.

Gün içindeki işlemlerde standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 485 bin TL, en yüksek ise 6 milyon 591 bin 800 TL seviyelerini gördü.

Piyasadaki işlem hacmi ve miktarına ilişkin veriler şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: 2.875.819.274,32 TL

• Altın İşlem Miktarı: 438,70 kg

• Tüm Kıymetli Metallerde Toplam Hacim: 3.391.620.475,72 TL

ALTIN PİYASASINDA LİDER KURUMLAR

Günün tamamında KMKTP bünyesinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise sırasıyla şu şekilde listelendi:

• Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler

• BLZ Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Altınbaş Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

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