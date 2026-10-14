Bilimsel tahminlere göre Dünya'daki altının yüzde 99'undan fazlası gezegenin çekirdeğinde bulunuyor. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya oluşurken ağır metallerin merkeze çökmesiyle oluşan bu devasa rezerv, insanlık için ulaşılması son derece zor bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Dünya'nın derinliklerinde, bugüne kadar çıkarılan altın miktarını katbekat aşan bir altın kütlesi bulunabileceği düşünülüyor. Bilimsel tahminlere göre bu altının büyük bölümü, gezegenin çekirdeğinde demir ve nikel ağırlıklı metalik yapı içinde yer alıyor. Ancak bu rezervin kesin miktarını doğrudan ölçmek mümkün değil.

ALTIN NEDEN DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİNDE BULUNUYOR?

Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşurken gezegenin iç yapısı zamanla katmanlara ayrıldı. Bilim insanlarının “gezegensel farklılaşma” olarak adlandırdığı bu süreçte, demir ve nikel gibi yoğun metaller merkeze doğru çökerken daha hafif silikatlar manto ve yer kabuğunu oluşturdu.

Altın, platin ve iridyum gibi demirle etkileşime giren bazı ağır elementlerin önemli bir bölümü de bu süreçte çekirdeğe taşındı. Bu nedenle Dünya yüzeyinde bulunan altın, gezegenin toplam altın miktarının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.

ÇEKİRDEKTEKİ ALTIN NEDEN ÇIKARILAMIYOR?

Dünya'nın çekirdeğine ulaşmanın önünde üç temel engel bulunuyor:

Aşırı derinlik: Çekirdek, yüzeyin yaklaşık 2.900 kilometre altında başlıyor. İnsanlığın ulaştığı en derin dikey sondaj ise yaklaşık 12,26 kilometre.

Aşırı sıcaklık ve basınç: Çekirdekteki koşullar, mevcut sondaj teknolojilerinin çok ötesinde. Bu derinliklerde sıcaklık ve basınç, ekipmanların çalışmasını son derece zorlaştırıyor.

Altının metal alaşımı içinde bulunması: Çekirdekteki altının ayrı külçeler veya damarlar halinde bulunduğu düşünülmüyor. Demir ve nikel ağırlıklı metalik yapı içinde yer alması, çıkarılmasını ve ayrıştırılmasını daha da güçleştiriyor.

Dünya'nın sıvı dış çekirdeğindeki hareketler gezegenin manyetik alanının oluşmasında önemli rol oynuyor. Ancak çekirdekte madencilik yapılmasının manyetik alanı doğrudan zayıflatacağı iddiası kanıtlanmış bir sonuç değil.

DÜNYADAKİ ALTIN MİKTARI NE KADAR?

İnsanlığın bugüne kadar çıkardığı altın miktarı yaklaşık 200 bin tonun üzerinde. Çekirdekteki altın miktarına ilişkin çok büyük tahminler bulunsa da 1,6 katrilyon ton rakamı doğrudan ölçülmüş, kesinleşmiş bir rezerv olarak değerlendirilmemeli.

Sonuç olarak Dünya'nın çekirdeğinde çok büyük miktarda altın bulunması bilimsel açıdan makul görülse de miktarı kesin olarak bilinmiyor. Bugünkü teknolojiyle bu altına ulaşmak mümkün değil; dolayısıyla söz konusu rezerv şimdilik ekonomik olarak kullanılabilir bir kaynak niteliği taşımıyor.

Kaynak: Sözcü