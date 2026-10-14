Artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekli olduktan sonra yeniden iş hayatına dönen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ekim 2008 öncesinde sigortalanan emeklilerin haklarına dair kritik detayları paylaşarak, ödeme almanın temel şartının seçilen sigorta statüsüne bağlı olduğunu vurguladı.

İKİ FARKLI ÇALIŞMA SEÇENEĞİ VE RAPOR PARASI HAKLARI

Emekli olduktan sonra bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için iki ana hukuki yol bulunuyor:

• Emekli Aylığını Kestirerek Normal Sigortalı Olmak: Emekli maaşını durdurup normal sigortalı (tüm sigorta kollarına tabi) olarak çalışmayı tercih edenler, hastalık sebebiyle istirahat raporu aldıklarında raporun 3. gününden itibaren SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip olurlar.

• Emekli Maaşını Alarak SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ile Çalışmak: Maaşını almaya devam edip SGDP ödeyerek çalışan emeklilere, hastalık veya genel sağlık sorunları kaynaklı alınan raporlarda SGK tarafından ödeme yapılmaz.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İSTİSNA VAR

SGDP ödeyerek çalışan emekliler hastalık raporlarında ödeme alamasa da önemli bir istisna bulunuyor:

• İş Kazası ve Meslek Hastalığı: Emekli çalışan, görevi başında bir iş kazası geçirir veya meslek hastalığına tutulursa, SGDP'li olsa dahi SGK'dan rapor parası alabiliyor.

KENDİ İŞİNİ YAPAN EMEKLİLERDE DURUM NE?

Kendi adına çalışan veya şirket ortağı olan emekliler, maaşları kesilmeksizin ticari faaliyetlerini sürdürebiliyor. Ancak bu kişilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinden yararlanma hakları ödedikleri prim türlerine göre sınırlandırılmış durumda.

Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması adına çalışan emeklilerin SGK’ya bildirilen prim kodlarını ve sigorta türlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatıyor.