Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre Işıklar Holding A.Ş., 13 Ekim 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da 454.757 TL toplam bedelle 150.000 adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) payı satın aldı.

Bu işlemin ardından Işıklar Holding'in Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'deki ortaklık payı yüzde 11,54 seviyesinden yüzde 11,55'e yükseldi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI ORANI YÜZDE 50'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da işlem gören Çemaş, yakın zamanda sermaye artırımı planında revizyona gitmişti.

Şirket, 2 Ekim 2026 tarihli KAP bildiriminde, daha önce yüzde 100 olarak ilan edilen bedelsiz sermaye artırımı oranını, Borsa İstanbul'daki hisse fiyatı gelişmelerini dikkate alarak yüzde 50'ye düşürdüğünü açıklamıştı.

Yıla hızlı bir başlangıç yaparak 6,82 TL seviyesine kadar tırmanan CEMAS hisseleri, yıl içerisindeki satış baskısıyla 3 TL bandının altını test etmişti. Hisse senedi, dünkü kapanışını ise 3,30 TL seviyesinden yaptı.

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