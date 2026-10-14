Şirket, yenilenebilir enerji projelerine yönelik elektrik teçhizatı ve entegre çözümlerin üretimi amacıyla planlanan yeni tesisinin devreye alındığını açıkladı.

EKOS YENİ FABRİKASINI DEVREYE ALDI

Ekos Teknoloji'nin 18 Mart 2024 tarihinde duyurduğu yatırım kapsamında, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde şirkete tahsis edilen 35.736,27 metrekarelik arsa üzerinde yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 14.383,05 metrekare inşaat alanına sahip tesisin ana üretim binası ve destek ünitelerinin inşaatı tamamlandı.

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni fabrika devreye alındı.

YILLIK 2 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTESİ

Yeni tesiste transformatör merkezleri ve hava izoleli sistemlere yönelik üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Şirket, fabrikanın yıllık 2.000 adet köşk döküm ve üretim kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Yatırımın yenilenebilir enerji projelerinde kullanılan elektrik ekipmanları ve entegre çözümlerin üretimine katkı sağlaması hedefleniyor.

FABRİKA YATIRIMININ DİĞER AŞAMALARI DEVAM EDİYOR

Ekos Teknoloji, yeni fabrika yatırımının tamamının henüz sonuçlanmadığını, diğer aşamalara yönelik çalışmaların şirketin yatırım planları doğrultusunda sürdürüldüğünü açıkladı.

Şirket, yatırım sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.