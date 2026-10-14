14 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, otonom araç yazılım sistemlerinin yerlileştirilmesi, yerli mühendislik ile Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve güvenli bir otonom mobilite ekosisteminin kurulması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüleceği ilan edildi.

ROBOTAXİ VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÖNCELİKLİ ALANLAR ARASINDA

MİA Teknoloji'nin (MIATK) yatırım, teknoloji geliştirme ve ticarileştirme süreçlerinde öncelik tanıyacağı alanlar şu şekilde sıralandı:

• Robotaxi ve Robovan konseptli sürücüsüz kara araçları,

• Otonom hava ve deniz araçları,

• Otonom toplu taşıma sistemleri ve akıllı mobilite teknolojileri.

UZUN VADELİ BÜYÜME VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirket yönetimi, yürütülecek stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge projelerinin MİA Teknoloji’nin uzun vadeli büyüme vizyonu ile finansal sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yürütüleceğinin altını çizdi.

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