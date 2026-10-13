Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki dalgalanmalar ve hisse özelindeki satışlarla son dönemde nominal değer seviyesi olan 1 TL sınırına kadar gerileyen Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) paylarında, şirket ortaklarının hisseye sahip çıkma adımları sürüyor.

Pasifik Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasında, şirket ortağı Mehmet Erdoğan’ın gerçekleştirdiği pay alım işlemine ilişkin detaylar paylaşıldı. Mehmet Erdoğan, milyonlarca lotluk yeni pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

PAY ORANI YÜZDE 26,81’E YÜKSELDİ

KAP’a yapılan resmi açıklamaya göre şirket ortağı Mehmet Erdoğan, 12 Ekim 2026 tarihinde 1,04 – 1,04 TL fiyat aralığından toplam 2.532.883 TL nominal tutarlı (lot) PAHOL payı satın aldı.

Gerçekleştirilen bu güçlü alım hamlesinin ardından Mehmet Erdoğan’ın Pasifik Holding A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakkı oranı yüzde 26,81 sınırına ulaştı.

Şirket ortaklarının dip seviyelerden yaptığı bu alımların, hissedeki fiyat istikrarı ve yatırımcı güveni açısından belirleyici olması bekleniyor.

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