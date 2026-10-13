Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum değerlendirmeleri devam ediyor. Gedik Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli hedef fiyat listesinde çok sayıda şirket için fiyat beklentileri ve yatırım tavsiyeleri yer aldı.

Fintables'ta yayımlanan verilere göre, listedeki bazı hisselerin hedef fiyatları ile referans alınan piyasa fiyatları arasındaki fark yüzde 100'ün üzerine çıktı.

GEDİK YATIRIM'IN EN YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ ÖNGÖRDÜĞÜ HİSSELER

Listede en yüksek getiri potansiyeli yüzde 131,58 ile Astor Enerji (ASTOR) için hesaplandı. Şirketin 199,30 TL olarak gösterilen referans fiyatına karşılık hedef fiyatı 461,30 TL oldu.

Ford Otosan (FROTO) için 166,40 TL hedef fiyat ve yüzde 128,89 getiri potansiyeli yer alırken Lokman Hekim (LKMNH) için 23,70 TL hedef fiyat ve yüzde 115,26 potansiyel hesaplandı.

Çimsa (CIMSA) için yüzde 107,64, Horoz Lojistik (HOROZ) için yüzde 103,85 ve Migros (MGROS) için yüzde 100,60 getiri potansiyeli gösterildi.

BANKACILIK HİSSELERİ İÇİN HEDEF FİYATLAR AÇIKLANDI

Gedik Yatırım'ın değerlendirmelerinde bankacılık hisseleri de yer aldı.

Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 96,23 TL, Garanti BBVA (GARAN) için 191,74 TL, İş Bankası (ISCTR) için 18,84 TL ve Yapı Kredi (YKBNK) için 50,38 TL olarak listelendi.

VakıfBank (VAKBN) için 44,82 TL, İş Bankası'nın ISKTR koduyla gösterilen payı için 15,21 TL hedef fiyat yer aldı.

THYAO, ASELS, TUPRS VE BIMAS İÇİN BEKLENTİLER

Türk Hava Yolları (THYAO) için 483 TL, Aselsan (ASELS) için 587 TL ve Tüpraş (TUPRS) için 501 TL hedef fiyat gösterildi.

BİM (BIMAS) için 530 TL, Migros (MGROS) için 1.004 TL ve Turkcell (TCELL) için 164,95 TL hedef fiyat listede yer aldı.

Gedik Yatırım 13 Ekim 2026 hedef fiyat listesi

Hisse Hedef Fiyat (TL) Getiri Potansiyeli Yatırım Tavsiyesi ULKER 150,80 %76,17 Endeks Üstü TUPRS 501,00 %28,79 Endeks Üstü TCELL 164,95 %67,21 Endeks Üstü TTRAK 640,50 %66,80 Endekse Paralel TTKOM 91,30 %75,75 Endeks Üstü THYAO 483,00 %68,73 Endeks Üstü TRMET 168,00 %23,26 Endekse Paralel TRALT 60,00 %35,20 Endekse Paralel TOASO 496,70 %91,78 Endekse Paralel TKFEN 280,00 %15,51 Endekse Paralel TAVHL 464,00 %71,69 Endeks Üstü TABGD 405,60 %84,87 Endeks Üstü SOKM 97,00 %66,81 Endeks Üstü SISE 68,00 %80,56 Endeks Üstü RGYAS 323,00 %67,27 Endeks Üstü PETKM 26,13 %26,48 Endekse Paralel PGSUS 245,00 %84,35 Endeks Üstü OYAKC 34,20 %68,47 Endeks Üstü OTKAR 519,00 %54,01 Endeks Üstü ORGE 39,78 %77,59 Endeks Üstü MPARK 723,00 %68,34 Endeks Üstü MGROS 1.004,00 %100,60 Endeks Üstü MAVI 63,20 %66,84 Endeks Üstü LKMNH 23,70 %115,26 Endeks Üstü LOGO 245,32 %78,41 Endeks Üstü KORDS 4,75 %57,28 Endekse Paralel KCAER 19,70 %83,26 Endeks Üstü KRDMD 60,83 %39,01 Endekse Paralel KLKIM 35,00 %62,79 Endekse Paralel INDES 17,00 %46,93 Endeks Üstü HOROZ 87,90 %103,85 Endeks Üstü GOODY 3,50 %64,32 Endekse Paralel GWIND 31,69 %60,05 Endekse Paralel FROTO 166,40 %128,89 Endekse Paralel EREGL 59,20 %58,80 Endeks Üstü ENKAI 121,55 %50,81 Endekse Paralel ENJSA 202,40 %78,17 Endeks Üstü DOAS 257,90 %81,24 Endeks Üstü DOHOL 35,56 %92,84 Endeks Üstü CIMSA 82,93 %107,64 Endeks Üstü CCOLA 130,20 %56,12 Endeks Üstü BRISA 110,50 %56,85 Endekse Paralel BIMAS 530,00 %29,74 Endekse Paralel AYGAZ 375,12 %29,24 Endekse Paralel ASTOR 461,30 %131,58 Endeks Üstü ASELS 587,00 %68,32 Endeks Üstü ARCLK 135,90 %72,13 Endekse Paralel AGHOL 50,80 %53,75 Endeks Üstü AEFES 27,20 %46,71 Endekse Paralel AKSEN 118,30 %65,69 Endekse Paralel AKSA 18,50 %78,40 Endeks Üstü AKCNS 313,23 %50,16 Endekse Paralel AKSGY 13,50 %42,56 Endeks Üstü TURSG 10,00 %83,15 Endeks Üstü ANSGR 43,50 %79,60 Endeks Üstü ANHYT 165,22 %60,56 Endeks Üstü AKGRT 9,10 %75,00 Endeks Üstü AGESA 349,13 %51,27 Endeks Üstü YKBNK 50,38 %38,94 Endeks Üstü VAKBN 44,82 %29,99 Endeks Üstü ISKTR 15,21 %53,33 Endeks Üstü ISCTR 18,84 %45,93 Endeks Üstü GARAN 191,74 %46,48 Endeks Üstü AKBNK 96,23 %39,77 Endeks Üstü

Kaynak: Fintables / Gedik Yatırım, 13 Ekim 2026.

Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.*