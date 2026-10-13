Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından izlediği aracı kurum hedef fiyatları açıklandı. Gedik Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli listesinde bankacılık, sanayi, enerji, perakende ve ulaştırma sektörlerinden 63 hisse yer aldı. Bazı hisselerde hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 100'ü aşarken ASTOR, FROTO, LKMNH ve CIMSA hisseleri yüksek oranlarıyla ayrıştı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum değerlendirmeleri devam ediyor. Gedik Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli hedef fiyat listesinde çok sayıda şirket için fiyat beklentileri ve yatırım tavsiyeleri yer aldı.
Fintables'ta yayımlanan verilere göre, listedeki bazı hisselerin hedef fiyatları ile referans alınan piyasa fiyatları arasındaki fark yüzde 100'ün üzerine çıktı.
GEDİK YATIRIM'IN EN YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ ÖNGÖRDÜĞÜ HİSSELER
Listede en yüksek getiri potansiyeli yüzde 131,58 ile Astor Enerji (ASTOR) için hesaplandı. Şirketin 199,30 TL olarak gösterilen referans fiyatına karşılık hedef fiyatı 461,30 TL oldu.
Ford Otosan (FROTO) için 166,40 TL hedef fiyat ve yüzde 128,89 getiri potansiyeli yer alırken Lokman Hekim (LKMNH) için 23,70 TL hedef fiyat ve yüzde 115,26 potansiyel hesaplandı.
Çimsa (CIMSA) için yüzde 107,64, Horoz Lojistik (HOROZ) için yüzde 103,85 ve Migros (MGROS) için yüzde 100,60 getiri potansiyeli gösterildi.
BANKACILIK HİSSELERİ İÇİN HEDEF FİYATLAR AÇIKLANDI
Gedik Yatırım'ın değerlendirmelerinde bankacılık hisseleri de yer aldı.
Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 96,23 TL, Garanti BBVA (GARAN) için 191,74 TL, İş Bankası (ISCTR) için 18,84 TL ve Yapı Kredi (YKBNK) için 50,38 TL olarak listelendi.
VakıfBank (VAKBN) için 44,82 TL, İş Bankası'nın ISKTR koduyla gösterilen payı için 15,21 TL hedef fiyat yer aldı.
THYAO, ASELS, TUPRS VE BIMAS İÇİN BEKLENTİLER
Türk Hava Yolları (THYAO) için 483 TL, Aselsan (ASELS) için 587 TL ve Tüpraş (TUPRS) için 501 TL hedef fiyat gösterildi.
BİM (BIMAS) için 530 TL, Migros (MGROS) için 1.004 TL ve Turkcell (TCELL) için 164,95 TL hedef fiyat listede yer aldı.
Gedik Yatırım 13 Ekim 2026 hedef fiyat listesi
|Hisse
|Hedef Fiyat (TL)
|Getiri Potansiyeli
|Yatırım Tavsiyesi
|ULKER
|150,80
|%76,17
|Endeks Üstü
|TUPRS
|501,00
|%28,79
|Endeks Üstü
|TCELL
|164,95
|%67,21
|Endeks Üstü
|TTRAK
|640,50
|%66,80
|Endekse Paralel
|TTKOM
|91,30
|%75,75
|Endeks Üstü
|THYAO
|483,00
|%68,73
|Endeks Üstü
|TRMET
|168,00
|%23,26
|Endekse Paralel
|TRALT
|60,00
|%35,20
|Endekse Paralel
|TOASO
|496,70
|%91,78
|Endekse Paralel
|TKFEN
|280,00
|%15,51
|Endekse Paralel
|TAVHL
|464,00
|%71,69
|Endeks Üstü
|TABGD
|405,60
|%84,87
|Endeks Üstü
|SOKM
|97,00
|%66,81
|Endeks Üstü
|SISE
|68,00
|%80,56
|Endeks Üstü
|RGYAS
|323,00
|%67,27
|Endeks Üstü
|PETKM
|26,13
|%26,48
|Endekse Paralel
|PGSUS
|245,00
|%84,35
|Endeks Üstü
|OYAKC
|34,20
|%68,47
|Endeks Üstü
|OTKAR
|519,00
|%54,01
|Endeks Üstü
|ORGE
|39,78
|%77,59
|Endeks Üstü
|MPARK
|723,00
|%68,34
|Endeks Üstü
|MGROS
|1.004,00
|%100,60
|Endeks Üstü
|MAVI
|63,20
|%66,84
|Endeks Üstü
|LKMNH
|23,70
|%115,26
|Endeks Üstü
|LOGO
|245,32
|%78,41
|Endeks Üstü
|KORDS
|4,75
|%57,28
|Endekse Paralel
|KCAER
|19,70
|%83,26
|Endeks Üstü
|KRDMD
|60,83
|%39,01
|Endekse Paralel
|KLKIM
|35,00
|%62,79
|Endekse Paralel
|INDES
|17,00
|%46,93
|Endeks Üstü
|HOROZ
|87,90
|%103,85
|Endeks Üstü
|GOODY
|3,50
|%64,32
|Endekse Paralel
|GWIND
|31,69
|%60,05
|Endekse Paralel
|FROTO
|166,40
|%128,89
|Endekse Paralel
|EREGL
|59,20
|%58,80
|Endeks Üstü
|ENKAI
|121,55
|%50,81
|Endekse Paralel
|ENJSA
|202,40
|%78,17
|Endeks Üstü
|DOAS
|257,90
|%81,24
|Endeks Üstü
|DOHOL
|35,56
|%92,84
|Endeks Üstü
|CIMSA
|82,93
|%107,64
|Endeks Üstü
|CCOLA
|130,20
|%56,12
|Endeks Üstü
|BRISA
|110,50
|%56,85
|Endekse Paralel
|BIMAS
|530,00
|%29,74
|Endekse Paralel
|AYGAZ
|375,12
|%29,24
|Endekse Paralel
|ASTOR
|461,30
|%131,58
|Endeks Üstü
|ASELS
|587,00
|%68,32
|Endeks Üstü
|ARCLK
|135,90
|%72,13
|Endekse Paralel
|AGHOL
|50,80
|%53,75
|Endeks Üstü
|AEFES
|27,20
|%46,71
|Endekse Paralel
|AKSEN
|118,30
|%65,69
|Endekse Paralel
|AKSA
|18,50
|%78,40
|Endeks Üstü
|AKCNS
|313,23
|%50,16
|Endekse Paralel
|AKSGY
|13,50
|%42,56
|Endeks Üstü
|TURSG
|10,00
|%83,15
|Endeks Üstü
|ANSGR
|43,50
|%79,60
|Endeks Üstü
|ANHYT
|165,22
|%60,56
|Endeks Üstü
|AKGRT
|9,10
|%75,00
|Endeks Üstü
|AGESA
|349,13
|%51,27
|Endeks Üstü
|YKBNK
|50,38
|%38,94
|Endeks Üstü
|VAKBN
|44,82
|%29,99
|Endeks Üstü
|ISKTR
|15,21
|%53,33
|Endeks Üstü
|ISCTR
|18,84
|%45,93
|Endeks Üstü
|GARAN
|191,74
|%46,48
|Endeks Üstü
|AKBNK
|96,23
|%39,77
|Endeks Üstü
Kaynak: Fintables / Gedik Yatırım, 13 Ekim 2026.
Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.*