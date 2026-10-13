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Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından izlediği aracı kurum hedef fiyatları açıklandı. Gedik Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli listesinde bankacılık, sanayi, enerji, perakende ve ulaştırma sektörlerinden 63 hisse yer aldı. Bazı hisselerde hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 100'ü aşarken ASTOR, FROTO, LKMNH ve CIMSA hisseleri yüksek oranlarıyla ayrıştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum değerlendirmeleri devam ediyor. Gedik Yatırım'ın 13 Ekim 2026 tarihli hedef fiyat listesinde çok sayıda şirket için fiyat beklentileri ve yatırım tavsiyeleri yer aldı.

Fintables'ta yayımlanan verilere göre, listedeki bazı hisselerin hedef fiyatları ile referans alınan piyasa fiyatları arasındaki fark yüzde 100'ün üzerine çıktı.

GEDİK YATIRIM'IN EN YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ ÖNGÖRDÜĞÜ HİSSELER

Listede en yüksek getiri potansiyeli yüzde 131,58 ile Astor Enerji (ASTOR) için hesaplandı. Şirketin 199,30 TL olarak gösterilen referans fiyatına karşılık hedef fiyatı 461,30 TL oldu.

Ford Otosan (FROTO) için 166,40 TL hedef fiyat ve yüzde 128,89 getiri potansiyeli yer alırken Lokman Hekim (LKMNH) için 23,70 TL hedef fiyat ve yüzde 115,26 potansiyel hesaplandı.

Çimsa (CIMSA) için yüzde 107,64, Horoz Lojistik (HOROZ) için yüzde 103,85 ve Migros (MGROS) için yüzde 100,60 getiri potansiyeli gösterildi.

Borsada tek aracı kurumdan 63 dev hisse için yeni hedef fiyat!, Görsel 1

BANKACILIK HİSSELERİ İÇİN HEDEF FİYATLAR AÇIKLANDI

Gedik Yatırım'ın değerlendirmelerinde bankacılık hisseleri de yer aldı.

Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 96,23 TL, Garanti BBVA (GARAN) için 191,74 TL, İş Bankası (ISCTR) için 18,84 TL ve Yapı Kredi (YKBNK) için 50,38 TL olarak listelendi.

VakıfBank (VAKBN) için 44,82 TL, İş Bankası'nın ISKTR koduyla gösterilen payı için 15,21 TL hedef fiyat yer aldı.

Borsada tek aracı kurumdan 63 dev hisse için yeni hedef fiyat!, Görsel 2

THYAO, ASELS, TUPRS VE BIMAS İÇİN BEKLENTİLER

Türk Hava Yolları (THYAO) için 483 TL, Aselsan (ASELS) için 587 TL ve Tüpraş (TUPRS) için 501 TL hedef fiyat gösterildi.

BİM (BIMAS) için 530 TL, Migros (MGROS) için 1.004 TL ve Turkcell (TCELL) için 164,95 TL hedef fiyat listede yer aldı.

Borsada tek aracı kurumdan 63 dev hisse için yeni hedef fiyat!, Görsel 3

Gedik Yatırım 13 Ekim 2026 hedef fiyat listesi

Hisse Hedef Fiyat (TL) Getiri Potansiyeli Yatırım Tavsiyesi
ULKER 150,80 %76,17 Endeks Üstü
TUPRS 501,00 %28,79 Endeks Üstü
TCELL 164,95 %67,21 Endeks Üstü
TTRAK 640,50 %66,80 Endekse Paralel
TTKOM 91,30 %75,75 Endeks Üstü
THYAO 483,00 %68,73 Endeks Üstü
TRMET 168,00 %23,26 Endekse Paralel
TRALT 60,00 %35,20 Endekse Paralel
TOASO 496,70 %91,78 Endekse Paralel
TKFEN 280,00 %15,51 Endekse Paralel
TAVHL 464,00 %71,69 Endeks Üstü
TABGD 405,60 %84,87 Endeks Üstü
SOKM 97,00 %66,81 Endeks Üstü
SISE 68,00 %80,56 Endeks Üstü
RGYAS 323,00 %67,27 Endeks Üstü
PETKM 26,13 %26,48 Endekse Paralel
PGSUS 245,00 %84,35 Endeks Üstü
OYAKC 34,20 %68,47 Endeks Üstü
OTKAR 519,00 %54,01 Endeks Üstü
ORGE 39,78 %77,59 Endeks Üstü
MPARK 723,00 %68,34 Endeks Üstü
MGROS 1.004,00 %100,60 Endeks Üstü
MAVI 63,20 %66,84 Endeks Üstü
LKMNH 23,70 %115,26 Endeks Üstü
LOGO 245,32 %78,41 Endeks Üstü
KORDS 4,75 %57,28 Endekse Paralel
KCAER 19,70 %83,26 Endeks Üstü
KRDMD 60,83 %39,01 Endekse Paralel
KLKIM 35,00 %62,79 Endekse Paralel
INDES 17,00 %46,93 Endeks Üstü
HOROZ 87,90 %103,85 Endeks Üstü
GOODY 3,50 %64,32 Endekse Paralel
GWIND 31,69 %60,05 Endekse Paralel
FROTO 166,40 %128,89 Endekse Paralel
EREGL 59,20 %58,80 Endeks Üstü
ENKAI 121,55 %50,81 Endekse Paralel
ENJSA 202,40 %78,17 Endeks Üstü
DOAS 257,90 %81,24 Endeks Üstü
DOHOL 35,56 %92,84 Endeks Üstü
CIMSA 82,93 %107,64 Endeks Üstü
CCOLA 130,20 %56,12 Endeks Üstü
BRISA 110,50 %56,85 Endekse Paralel
BIMAS 530,00 %29,74 Endekse Paralel
AYGAZ 375,12 %29,24 Endekse Paralel
ASTOR 461,30 %131,58 Endeks Üstü
ASELS 587,00 %68,32 Endeks Üstü
ARCLK 135,90 %72,13 Endekse Paralel
AGHOL 50,80 %53,75 Endeks Üstü
AEFES 27,20 %46,71 Endekse Paralel
AKSEN 118,30 %65,69 Endekse Paralel
AKSA 18,50 %78,40 Endeks Üstü
AKCNS 313,23 %50,16 Endekse Paralel
AKSGY 13,50 %42,56 Endeks Üstü
TURSG 10,00 %83,15 Endeks Üstü
ANSGR 43,50 %79,60 Endeks Üstü
ANHYT 165,22 %60,56 Endeks Üstü
AKGRT 9,10 %75,00 Endeks Üstü
AGESA 349,13 %51,27 Endeks Üstü
YKBNK 50,38 %38,94 Endeks Üstü
VAKBN 44,82 %29,99 Endeks Üstü
ISKTR 15,21 %53,33 Endeks Üstü
ISCTR 18,84 %45,93 Endeks Üstü
GARAN 191,74 %46,48 Endeks Üstü
AKBNK 96,23 %39,77 Endeks Üstü

Kaynak: Fintables / Gedik Yatırım, 13 Ekim 2026.

Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.*

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