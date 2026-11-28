Yatırım Finansman, 23-27 Kasım haftasında 2,2 milyar TL net alımla dikkat çekti. İşte kurumun haftalık en çok aldığı ve sattığı hisseler.
Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977,01 puandan kapanış yaptı. Satış baskısının etkili olduğu haftada Yatırım Finansman üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 2 milyar 202 milyon 896 bin 226 TL net alım kaydedildi.
Bankacılık hisselerinde sert kayıpların yaşandığı haftada Yatırım Finansman'ın alım listesinin zirvesinde Akbank yer aldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve ASELSAN da yüksek tutarlı alımlarla dikkat çekerken satış tarafında BİM ve Garanti BBVA öne çıktı.
YATIRIM FİNANSMAN'IN HAFTALIK EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Yatırım Finansman üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 403,4 milyon TL ile Akbank (AKBNK) oldu. Akbank'ı 364,4 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 328,7 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip etti.
|Hisse kodu
|Net alım (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|AKBNK
|403.439.667,20
|12,32
|60,222
|THYAO
|364.460.766,50
|11,13
|323,761
|EREGL
|328.747.895,82
|10,04
|30,429
|ASELS
|327.095.023,75
|9,99
|326,450
|TUPRS
|201.953.089,00
|6,17
|336,866
|Diğer
|1.649.424.177,27
|50,36
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YATIRIM FİNANSMAN'IN HAFTALIK EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Satış listesinin ilk sırasında 208,3 milyon TL ile BİM (BIMAS) yer aldı. Garanti BBVA (GARAN) 190,7 milyon TL ile ikinci, Tofaş (TOASO) ise 70,3 milyon TL ile üçüncü sıraya yerleşti.
|Hisse kodu
|Net satış (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|BIMAS
|208.323.685,75
|19,43
|373,649
|GARAN
|190.743.571,80
|17,79
|150,320
|TOASO
|70.328.440,30
|6,56
|252,558
|KCHOL
|56.811.388,20
|5,30
|185,755
|ISCTR
|53.666.328,23
|5,01
|12,070
|Diğer
|492.350.979,35
|45,92
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BOFA AKBANK SATARKEN YATIRIM FİNANSMAN ALDI
Bankacılık hisselerinin sert değer kaybettiği haftada aracı kurumların Akbank işlemlerindeki ayrışma dikkat çekti. Bank of America üzerinden AKBNK hisselerinde 1,21 milyar TL net satış gerçekleştirilirken Yatırım Finansman üzerinden 403,4 milyon TL net alım yapıldı.
Yatırım Finansman, Akbank hisselerinde alım tarafında öne çıkarken Garanti BBVA ve İş Bankası hisselerinde net satıcı konumunda yer aldı.
BEŞ HİSSEDE 1,6 MİLYAR TL'Yİ AŞAN NET ALIM
Yatırım Finansman'ın alım listesinin ilk beş sırasında yer alan AKBNK, THYAO, EREGL, ASELS ve TUPRS hisselerinde toplam net alım tutarı yaklaşık 1,63 milyar TL'ye ulaştı.
Söz konusu beş hisse, kurumun haftalık net alım dağılımının yaklaşık yüzde 49,65'ini oluşturdu.
Veriler, Yatırım Finansman aracılığıyla gerçekleştirilen müşteri işlemlerini de kapsamakta olup kurumun kendi portföy hareketlerini tek başına yansıtmamaktadır.
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