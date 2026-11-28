Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977,01 puandan kapanış yaptı. Satış baskısının etkili olduğu haftada Yatırım Finansman üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 2 milyar 202 milyon 896 bin 226 TL net alım kaydedildi.

Bankacılık hisselerinde sert kayıpların yaşandığı haftada Yatırım Finansman'ın alım listesinin zirvesinde Akbank yer aldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve ASELSAN da yüksek tutarlı alımlarla dikkat çekerken satış tarafında BİM ve Garanti BBVA öne çıktı.

YATIRIM FİNANSMAN'IN HAFTALIK EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Yatırım Finansman üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 403,4 milyon TL ile Akbank (AKBNK) oldu. Akbank'ı 364,4 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 328,7 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip etti.

Hisse kodu Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) AKBNK 403.439.667,20 12,32 60,222 THYAO 364.460.766,50 11,13 323,761 EREGL 328.747.895,82 10,04 30,429 ASELS 327.095.023,75 9,99 326,450 TUPRS 201.953.089,00 6,17 336,866 Diğer 1.649.424.177,27 50,36 -

YATIRIM FİNANSMAN'IN HAFTALIK EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış listesinin ilk sırasında 208,3 milyon TL ile BİM (BIMAS) yer aldı. Garanti BBVA (GARAN) 190,7 milyon TL ile ikinci, Tofaş (TOASO) ise 70,3 milyon TL ile üçüncü sıraya yerleşti.

Hisse kodu Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) BIMAS 208.323.685,75 19,43 373,649 GARAN 190.743.571,80 17,79 150,320 TOASO 70.328.440,30 6,56 252,558 KCHOL 56.811.388,20 5,30 185,755 ISCTR 53.666.328,23 5,01 12,070 Diğer 492.350.979,35 45,92 -

BOFA AKBANK SATARKEN YATIRIM FİNANSMAN ALDI

Bankacılık hisselerinin sert değer kaybettiği haftada aracı kurumların Akbank işlemlerindeki ayrışma dikkat çekti. Bank of America üzerinden AKBNK hisselerinde 1,21 milyar TL net satış gerçekleştirilirken Yatırım Finansman üzerinden 403,4 milyon TL net alım yapıldı.

Yatırım Finansman, Akbank hisselerinde alım tarafında öne çıkarken Garanti BBVA ve İş Bankası hisselerinde net satıcı konumunda yer aldı.

BEŞ HİSSEDE 1,6 MİLYAR TL'Yİ AŞAN NET ALIM

Yatırım Finansman'ın alım listesinin ilk beş sırasında yer alan AKBNK, THYAO, EREGL, ASELS ve TUPRS hisselerinde toplam net alım tutarı yaklaşık 1,63 milyar TL'ye ulaştı.

Söz konusu beş hisse, kurumun haftalık net alım dağılımının yaklaşık yüzde 49,65'ini oluşturdu.

Veriler, Yatırım Finansman aracılığıyla gerçekleştirilen müşteri işlemlerini de kapsamakta olup kurumun kendi portföy hareketlerini tek başına yansıtmamaktadır.

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