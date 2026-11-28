Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederek 10.977,01 puandan kapanış yaptı. Satış baskısının etkili olduğu haftada Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satış tutarı 1 milyar 79 milyon 544 bin 114 TL'ye ulaştı.

Bankacılık hisselerindeki sert düşüşe rağmen Yapı Kredi Yatırım'ın alım listesinde Yapı Kredi ve İş Bankası hisseleri ilk iki sırada yer aldı. Satış tarafında ise Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Akbank öne çıktı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN HAFTALIK EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Yapı Kredi Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 246,4 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) oldu. İş Bankası (ISCTR) 186,8 milyon TL ile ikinci, Torunlar GYO (TRGYO) ise 104,5 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Hisse kodu Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) YKBNK 246.401.194,70 12,22 30,412 ISCTR 186.849.337,63 9,27 11,736 TRGYO 104.559.025,25 5,19 81,606 TRALT 72.388.174,70 3,59 34,412 MGROS 70.233.069,00 3,48 415,158 Diğer 1.335.999.113,88 66,26 -

YAPI KREDİ YATIRIM'IN HAFTALIK EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış listesinin zirvesinde 473,2 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı. Tüpraş (TUPRS) 353,8 milyon TL, Akbank (AKBNK) ise 330 milyon TL net satışla öne çıktı.

Hisse kodu Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) THYAO 473.287.927,25 15,29 325,754 TUPRS 353.896.687,25 11,43 319,713 AKBNK 330.020.303,80 10,66 65,883 TCELL 238.845.780,70 7,71 88,144 TAVHL 198.682.288,00 6,42 287,353 Diğer 1.501.241.041,79 48,49 -

BANKACILIKTA SEÇİCİ ALIMLAR

Bankacılık hisselerinin sert değer kaybettiği haftada Yapı Kredi Yatırım üzerinden YKBNK ve ISCTR hisselerinde toplam 433,25 milyon TL net alım gerçekleştirilirken Akbank hisselerinde 330 milyon TL'lik net satış yapıldı.

İki banka hissesi, kurumun haftalık net alım dağılımının yüzde 21,49'unu oluşturdu.

HAVACILIK HİSSELERİNDE 671 MİLYON TL'Yİ AŞAN SATIŞ

Yapı Kredi Yatırım'ın satış listesinde havacılık hisseleri de dikkat çekti. Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları hisselerinde gerçekleştirilen toplam net satış tutarı 671,97 milyon TL'ye ulaştı. İki hisse, haftalık net satış dağılımının yüzde 21,71'ini oluşturdu.

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