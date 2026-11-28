ASELSAN (ASELS) hisseleri haftayı 332 TL'den kapattı. BofA ve Ak Yatırım alım, İş Yatırım satış tarafında öne çıktı. İşte haftalık işlemler.
Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında ASELSAN (ASELS) hisselerinde aracı kurumların işlem tercihleri değişti. Önceki hafta en fazla net satış yapan kurum olan Bank of America (BofA), bu hafta alım listesinin ikinci sırasına yerleşti. Ak Yatırım ise 2,43 milyon lotluk net alımla zirveye çıktı.
Bir önceki haftanın en büyük net alıcısı olan İş Yatırım, bu kez 4,27 milyon lotluk net satışla satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
ASELSAN HİSSESİNDE SON DURUM
ASELSAN hisseleri, hafta içerisinde 310,59 TL ile 335,50 TL arasında hareket etti. Hafta ortasında satış baskısıyla karşılaşan hisse, cuma günü yüzde 5,40 değer kazanarak haftayı 332 TL'den tamamladı.
ASELSAN HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
ASELSAN hisselerinde Ak Yatırım, 2 milyon 434 bin 202 lot net alımla haftanın en büyük alıcısı oldu. Bank of America 1 milyon 535 bin 784 lotla ikinci, HSBC ise 1 milyon 276 bin 768 lotla üçüncü sırada yer aldı.
|Aracı kurum
|Net alım (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|Ak Yatırım
|2.434.202
|27,97
|330,668
|Bank of America
|1.535.784
|17,65
|338,581
|HSBC
|1.276.768
|14,67
|331,699
|Yatırım Finansman
|1.001.976
|11,51
|326,450
|TEB Yatırım
|826.850
|9,50
|318,733
|Diğer
|1.627.180
|18,70
|-
ASELSAN HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
Satış tarafında İş Yatırım 4 milyon 272 bin 628 lotla açık ara ilk sırada yer aldı. İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemler, haftalık net satış dağılımının yüzde 49,10'unu oluşturdu.
|Aracı kurum
|Net satış (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|İş Yatırım
|4.272.628
|49,10
|323,090
|Deniz Yatırım
|830.763
|9,55
|325,749
|Garanti BBVA Yatırım
|635.737
|7,31
|338,900
|Midas
|624.885
|7,18
|333,358
|Kuveyt Türk Yatırım
|478.551
|5,50
|330,185
|Diğer
|1.860.196
|21,37
|-
BOFA, AK YATIRIM VE İŞ YATIRIM'DA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ
ASELSAN'ın 16-20 Kasım ve 23-27 Kasım haftalarına ilişkin aracı kurum dağılımları karşılaştırıldığında dikkat çeken değişimler ortaya çıktı.
Önceki hafta ASELSAN hisselerinde 5,56 milyon lot net satış gerçekleştiren Bank of America, bu hafta 1,53 milyon lot net alım yaptı.
Benzer şekilde önceki hafta satış tarafında bulunan Ak Yatırım ve TEB Yatırım da bu hafta alım listesine girdi.
|Aracı kurum
|16-20 Kasım (net lot)
|23-27 Kasım (net lot)
|Bank of America
|-5.564.447
|+1.535.784
|Ak Yatırım
|-2.359.027
|+2.434.202
|TEB Yatırım
|-4.601.617
|+826.850
|İş Yatırım
|+3.838.674
|-4.272.628
|Garanti BBVA Yatırım
|+1.558.967
|-635.737
İş Yatırım'ın iki haftalık net işlem miktarları arasındaki değişim satış yönünde 8,11 milyon lota ulaşırken, BofA'da alım yönündeki değişim 7,10 milyon lot oldu.
İLK BEŞ KURUM ARASINDA ALIMLAR ÖNE GEÇTİ
ASELSAN hisselerinde haftanın en fazla net alım yapan ilk beş aracı kurumunun toplam alımı 7 milyon 75 bin 580 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı ise 6 milyon 842 bin 564 lot olarak gerçekleşti.
|Dönem
|İlk 5 alıcı (lot)
|İlk 5 satıcı (lot)
|Net fark (lot)
|16-20 Kasım
|8.253.758
|13.462.717
|-5.208.959
|23-27 Kasım
|7.075.580
|6.842.564
|+233.016
Önceki hafta satış yönünde 5,2 milyon lot olan ilk beş kurum arasındaki işlem farkı, bu hafta alım yönüne döndü.
ASELSAN YATIRIMCISINA TEMETTÜ ÖDEDİ
ASELSAN'da 24 Kasım Salı günü pay başına brüt 0,4276315 TL, net 0,3634867 TL nakit temettü dağıtımı gerçekleştirildi. Temettü ödemeleri 26 Kasım Perşembe günü yatırımcıların hesaplarına geçti.