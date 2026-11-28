Borsa İstanbul'da 23-27 Kasım 2026 haftasında ASELSAN (ASELS) hisselerinde aracı kurumların işlem tercihleri değişti. Önceki hafta en fazla net satış yapan kurum olan Bank of America (BofA), bu hafta alım listesinin ikinci sırasına yerleşti. Ak Yatırım ise 2,43 milyon lotluk net alımla zirveye çıktı.

Bir önceki haftanın en büyük net alıcısı olan İş Yatırım, bu kez 4,27 milyon lotluk net satışla satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

ASELSAN HİSSESİNDE SON DURUM

ASELSAN hisseleri, hafta içerisinde 310,59 TL ile 335,50 TL arasında hareket etti. Hafta ortasında satış baskısıyla karşılaşan hisse, cuma günü yüzde 5,40 değer kazanarak haftayı 332 TL'den tamamladı.

ASELSAN HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

ASELSAN hisselerinde Ak Yatırım, 2 milyon 434 bin 202 lot net alımla haftanın en büyük alıcısı oldu. Bank of America 1 milyon 535 bin 784 lotla ikinci, HSBC ise 1 milyon 276 bin 768 lotla üçüncü sırada yer aldı.

Aracı kurum Net alım (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Ak Yatırım 2.434.202 27,97 330,668 Bank of America 1.535.784 17,65 338,581 HSBC 1.276.768 14,67 331,699 Yatırım Finansman 1.001.976 11,51 326,450 TEB Yatırım 826.850 9,50 318,733 Diğer 1.627.180 18,70 -

ASELSAN HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında İş Yatırım 4 milyon 272 bin 628 lotla açık ara ilk sırada yer aldı. İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemler, haftalık net satış dağılımının yüzde 49,10'unu oluşturdu.

Aracı kurum Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) İş Yatırım 4.272.628 49,10 323,090 Deniz Yatırım 830.763 9,55 325,749 Garanti BBVA Yatırım 635.737 7,31 338,900 Midas 624.885 7,18 333,358 Kuveyt Türk Yatırım 478.551 5,50 330,185 Diğer 1.860.196 21,37 -

BOFA, AK YATIRIM VE İŞ YATIRIM'DA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

ASELSAN'ın 16-20 Kasım ve 23-27 Kasım haftalarına ilişkin aracı kurum dağılımları karşılaştırıldığında dikkat çeken değişimler ortaya çıktı.

Önceki hafta ASELSAN hisselerinde 5,56 milyon lot net satış gerçekleştiren Bank of America, bu hafta 1,53 milyon lot net alım yaptı.

Benzer şekilde önceki hafta satış tarafında bulunan Ak Yatırım ve TEB Yatırım da bu hafta alım listesine girdi.

Aracı kurum 16-20 Kasım (net lot) 23-27 Kasım (net lot) Bank of America -5.564.447 +1.535.784 Ak Yatırım -2.359.027 +2.434.202 TEB Yatırım -4.601.617 +826.850 İş Yatırım +3.838.674 -4.272.628 Garanti BBVA Yatırım +1.558.967 -635.737

İş Yatırım'ın iki haftalık net işlem miktarları arasındaki değişim satış yönünde 8,11 milyon lota ulaşırken, BofA'da alım yönündeki değişim 7,10 milyon lot oldu.

İLK BEŞ KURUM ARASINDA ALIMLAR ÖNE GEÇTİ

ASELSAN hisselerinde haftanın en fazla net alım yapan ilk beş aracı kurumunun toplam alımı 7 milyon 75 bin 580 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı ise 6 milyon 842 bin 564 lot olarak gerçekleşti.

Dönem İlk 5 alıcı (lot) İlk 5 satıcı (lot) Net fark (lot) 16-20 Kasım 8.253.758 13.462.717 -5.208.959 23-27 Kasım 7.075.580 6.842.564 +233.016

Önceki hafta satış yönünde 5,2 milyon lot olan ilk beş kurum arasındaki işlem farkı, bu hafta alım yönüne döndü.

ASELSAN YATIRIMCISINA TEMETTÜ ÖDEDİ

ASELSAN'da 24 Kasım Salı günü pay başına brüt 0,4276315 TL, net 0,3634867 TL nakit temettü dağıtımı gerçekleştirildi. Temettü ödemeleri 26 Kasım Perşembe günü yatırımcıların hesaplarına geçti.