Bank of America (BofA), 23-27 Kasım haftasında Borsa İstanbul'da 3,7 milyar TL net satış yaptı. İşte BofA'nın en çok aldığı ve sattığı hisseler.
Borsa İstanbul'da satış baskısının etkili olduğu 23-27 Kasım haftasında Bank of America (BofA) üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satış tutarı 3 milyar 708 milyon TL'ye ulaştı. Önceki hafta 5,3 milyar TL net satış gerçekleştiren kurumun aracılık ettiği işlemlerde iki haftalık net satış tutarı 9 milyar TL'yi aştı.
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BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 2,18 değer kazanmasına rağmen haftalık bazda yüzde 1,39 gerileyerek 10.977,01 puandan kapanış yaptı.
Endeks hafta içerisinde en düşük 10.615,74, en yüksek 11.289,25 puanı gördü. Bir önceki haftayı 11.131,32 puandan tamamlayan BIST 100, 11 bin puanın altında kaldı.
BANK OF AMERICA'NIN HAFTALIK EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
23-27 Kasım haftasında Bank of America'nın net alım listesinde 544,7 milyon TL ile Tüpraş ilk sırada yer aldı. Tüpraş'ı 519,9 milyon TL ile ASELSAN ve 462,6 milyon TL ile Koç Holding takip etti.
|Hisse
|Net alım (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TUPRS
|544.773.846,75
|12,42
|326,411
|ASELS
|519.987.100,00
|11,86
|338,581
|KCHOL
|462.626.278,80
|10,55
|189,209
|BRSAN
|280.785.493,00
|6,40
|654,939
|TURSG
|242.686.991,78
|5,53
|2,821
|Diğer
|2.334.493.569,32
|53,23
|-
BANK OF AMERICA'NIN HAFTALIK EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
BofA'nın satış listesinde bankacılık hisselerinin ağırlığı dikkat çekti. Garanti BBVA, 1,23 milyar TL ile en çok satılan hisse olurken Akbank 1,21 milyar TL, Yapı Kredi ise 717 milyon TL net satışla listeye girdi.
|Hisse
|Net satış (TL)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|GARAN
|1.230.806.373,80
|15,21
|141,17
|AKBNK
|1.218.141.676,80
|15,05
|61,463
|YKBNK
|717.012.135,72
|8,86
|33,77
|BIMAS
|648.045.909,75
|8,01
|365,215
|KTLEV
|314.078.244,63
|3,88
|7,913
|Diğer
|3.966.073.691,02
|49,00
|-
ÜÇ BANKA HİSSESİNDE 3,16 MİLYAR TL'LİK SATIŞ
Bank of America üzerinden Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi hisselerinde gerçekleştirilen toplam net satış tutarı 3 milyar 165 milyon 960 bin TL'ye ulaştı. Üç banka hissesi, haftalık net satım dağılımının yüzde 39,12'sini oluşturdu.
BOFA'NIN İKİ HAFTALIK NET SATIŞI 9 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Bank of America, üst üste iki haftayı net satıcı konumunda tamamladı. Ancak son haftada net satış tutarı önceki haftaya kıyasla yüzde 30,20 azaldı.
|Tarih
|Toplam net satış
|16-20 Kasım 2026
|5.313.600.616 TL
|23-27 Kasım 2026
|3.708.804.752 TL
|İki haftalık toplam
|9.022.405.368 TL
BOFA HİSSE TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Bank of America'nın iki haftalık işlem dağılımı karşılaştırıldığında özellikle ASELSAN, Tüpraş ve BİM hisselerinde yön değişikliği yaşandığı görüldü.
|Hisse
|16-20 Kasım
|23-27 Kasım
|ASELS
|1,87 milyar TL satış
|519,99 milyon TL alım
|TUPRS
|308,27 milyon TL satış
|544,77 milyon TL alım
|BIMAS
|695,34 milyon TL alım
|648,05 milyon TL satış
|KCHOL
|148,44 milyon TL alım
|462,63 milyon TL alım
|TURSG
|151,63 milyon TL alım
|242,69 milyon TL alım
|GARAN
|249,07 milyon TL satış
|1,23 milyar TL satış
Önceki hafta yaklaşık 1,87 milyar TL net satışla dikkat çeken ASELSAN, bu hafta BofA'nın en çok aldığı ikinci hisse oldu. BİM ise önceki haftanın en çok alınan ikinci hissesi konumundayken bu hafta satış listesine girdi.
Koç Holding ve Türkiye Sigorta'da net alımlar artarken, Garanti BBVA'daki net satış tutarı önceki haftanın yaklaşık beş katına çıktı.
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