Borsa İstanbul'da satış baskısının etkili olduğu 23-27 Kasım haftasında Bank of America (BofA) üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net satış tutarı 3 milyar 708 milyon TL'ye ulaştı. Önceki hafta 5,3 milyar TL net satış gerçekleştiren kurumun aracılık ettiği işlemlerde iki haftalık net satış tutarı 9 milyar TL'yi aştı.

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BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 2,18 değer kazanmasına rağmen haftalık bazda yüzde 1,39 gerileyerek 10.977,01 puandan kapanış yaptı.

Endeks hafta içerisinde en düşük 10.615,74, en yüksek 11.289,25 puanı gördü. Bir önceki haftayı 11.131,32 puandan tamamlayan BIST 100, 11 bin puanın altında kaldı.

BANK OF AMERICA'NIN HAFTALIK EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

23-27 Kasım haftasında Bank of America'nın net alım listesinde 544,7 milyon TL ile Tüpraş ilk sırada yer aldı. Tüpraş'ı 519,9 milyon TL ile ASELSAN ve 462,6 milyon TL ile Koç Holding takip etti.

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TUPRS 544.773.846,75 12,42 326,411 ASELS 519.987.100,00 11,86 338,581 KCHOL 462.626.278,80 10,55 189,209 BRSAN 280.785.493,00 6,40 654,939 TURSG 242.686.991,78 5,53 2,821 Diğer 2.334.493.569,32 53,23 -

BANK OF AMERICA'NIN HAFTALIK EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

BofA'nın satış listesinde bankacılık hisselerinin ağırlığı dikkat çekti. Garanti BBVA, 1,23 milyar TL ile en çok satılan hisse olurken Akbank 1,21 milyar TL, Yapı Kredi ise 717 milyon TL net satışla listeye girdi.

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) GARAN 1.230.806.373,80 15,21 141,17 AKBNK 1.218.141.676,80 15,05 61,463 YKBNK 717.012.135,72 8,86 33,77 BIMAS 648.045.909,75 8,01 365,215 KTLEV 314.078.244,63 3,88 7,913 Diğer 3.966.073.691,02 49,00 -

ÜÇ BANKA HİSSESİNDE 3,16 MİLYAR TL'LİK SATIŞ

Bank of America üzerinden Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi hisselerinde gerçekleştirilen toplam net satış tutarı 3 milyar 165 milyon 960 bin TL'ye ulaştı. Üç banka hissesi, haftalık net satım dağılımının yüzde 39,12'sini oluşturdu.

BOFA'NIN İKİ HAFTALIK NET SATIŞI 9 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bank of America, üst üste iki haftayı net satıcı konumunda tamamladı. Ancak son haftada net satış tutarı önceki haftaya kıyasla yüzde 30,20 azaldı.

Tarih Toplam net satış 16-20 Kasım 2026 5.313.600.616 TL 23-27 Kasım 2026 3.708.804.752 TL İki haftalık toplam 9.022.405.368 TL

BOFA HİSSE TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bank of America'nın iki haftalık işlem dağılımı karşılaştırıldığında özellikle ASELSAN, Tüpraş ve BİM hisselerinde yön değişikliği yaşandığı görüldü.

Hisse 16-20 Kasım 23-27 Kasım ASELS 1,87 milyar TL satış 519,99 milyon TL alım TUPRS 308,27 milyon TL satış 544,77 milyon TL alım BIMAS 695,34 milyon TL alım 648,05 milyon TL satış KCHOL 148,44 milyon TL alım 462,63 milyon TL alım TURSG 151,63 milyon TL alım 242,69 milyon TL alım GARAN 249,07 milyon TL satış 1,23 milyar TL satış

Önceki hafta yaklaşık 1,87 milyar TL net satışla dikkat çeken ASELSAN, bu hafta BofA'nın en çok aldığı ikinci hisse oldu. BİM ise önceki haftanın en çok alınan ikinci hissesi konumundayken bu hafta satış listesine girdi.

Koç Holding ve Türkiye Sigorta'da net alımlar artarken, Garanti BBVA'daki net satış tutarı önceki haftanın yaklaşık beş katına çıktı.

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