SPK, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin BJKAS sermayesinin yüzde 9'una karşılık gelen 392,8 milyon lotluk pay satışına onay verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı haftalık bülteninde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (BJKAS) pay satışına ilişkin başvuruyu onayladı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, şirket sermayesinin yüzde 9'una karşılık gelen 392 milyon 811 bin 227 TL nominal değerli payının borsada satılması amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu SPK tarafından onaylandı.
392,8 MİLYON LOTLUK HİSSE SATIŞI
SPK'nın onay verdiği pay satışına ilişkin detaylar şöyle:
|Pay satışı bilgileri
|Detaylar
|Hisse kodu
|BJKAS
|Pay satışı yapacak ortak
|Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği
|Satışa konu pay adedi
|392.811.227 lot
|Şirket sermayesine oranı
|%9
|Satış yöntemi
|Borsada satış
HİSSE SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
SPK bülteninde pay satışının gerçekleştirileceği tarih ve satış fiyatına ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Pay satış bilgi formunun onaylanması, söz konusu hisselerin satıldığı anlamına gelmiyor. Kurulun kararıyla payların borsada satışa konu edilmesinin önü açıldı.
Beşiktaş hissesinde son durum
BJKAS payları geçtiğimiz hafta yüzde 2,52 değer kaybı yaşadı. Hisse haftayı 1,62 TL'den tamamladı.
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