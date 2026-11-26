Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Yabancı yatırımcılar, 20 Kasım 2026 ile sona eren haftada 48,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 463,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Böylece yabancıların hisse ve tahvil piyasalarındaki toplam net satışı 511,5 milyon dolara ulaştı.

YABANCILAR HİSSE SENEDİNDE SATIŞA GEÇTİ

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar, bir önceki hafta 246,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken 20 Kasım ile sona eren haftada 48,4 milyon dolarlık net satış yaptı.

TAHVİLDE 463,1 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasında da satış tarafına geçtiği görüldü. Bir önceki hafta 97,6 milyon dolarlık DİBS alımı yapan yabancılar, geçen hafta 463,1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Menkul Kıymet Önceki Hafta 20 Kasım Haftası Hisse senedi +246,8 milyon dolar -48,4 milyon dolar DİBS +97,6 milyon dolar -463,1 milyon dolar Toplam +344,4 milyon dolar -511,5 milyon dolar

Yabancı yatırımcılar, bir önceki haftaki 344,4 milyon dolarlık toplam net alımın ardından geçen hafta her iki piyasada da net satıcı konumuna geçti.