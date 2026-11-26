Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) teminat tamamlama çağrıları bir günde yaklaşık 8,8 katına çıkarak 2 milyar 589,3 milyon TL'ye ulaştı. Takasbank verilerine göre söz konusu tutar, 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken 2026 yılının en yüksek üçüncü günlük değeri olarak kayıtlara geçti.

TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRILARINDA SERT ARTIŞ

Takasbank verilerine göre, 24 Kasım'da 295,6 milyon TL seviyesinde bulunan teminat tamamlama çağrıları, 25 Kasım'da 2 milyar 589,3 milyon TL'ye yükseldi.

Bir günde yaklaşık 8,8 katına çıkan tutar, yılın 555,9 milyon TL seviyesindeki günlük ortalamasının da yaklaşık 4,7 katına ulaştı.

2026'NIN EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ GÜNLÜK TUTARI

Vadeli işlem piyasasında yılın en yüksek teminat tamamlama çağrısı 21 Mayıs'ta 3 milyar 635,3 milyon TL ile kaydedilmişti.

2026 yılında teminat tamamlama çağrılarının 2 milyar TL'yi aştığı işlem günleri şöyle:

Tarih Teminat Tamamlama Çağrısı 21 Mayıs 3 milyar 635,3 milyon TL 29 Ocak 3 milyar 266,5 milyon TL 25 Kasım 2 milyar 589,3 milyon TL 15 Haziran 2,34 milyar TL 26 Ocak 2,18 milyar TL

KASIM AYI EKİM AYININ TAMAMINI GERİDE BIRAKTI

Kasım ayında 24 Kasım'a kadar 305,7 milyon TL seviyesinde bulunan günlük ortalama, son işlem gününde yaşanan sert artışla yükseldi.

Kasım ayındaki toplam teminat tamamlama çağrısı 7 milyar 785,6 milyon TL'ye ulaşarak ekim ayının tamamında kaydedilen 6 milyar 486,4 milyon TL'yi geride bıraktı.

YIL BAŞINDAN BU YANA 125,1 MİLYAR TL'LİK ÇAĞRI

2026 yılının başından bu yana geçen 225 işlem gününde teminat tamamlama çağrılarının toplam tutarı 125,1 milyar TL'ye ulaştı.

Aylık bazda en yüksek tutar 18,2 milyar TL ile ocak ayında kaydedilirken bunu 16,6 milyar TL ile haziran ayı izledi. Ekim ayı ise 308,9 milyon TL'lik günlük ortalamayla yılın en sakin ayı oldu.

MARGIN CALL NEDİR?

Margin call olarak da bilinen teminat tamamlama çağrısı, vadeli işlem piyasalarında yatırımcıların hesaplarındaki teminatın gerekli seviyenin altına düşmesi durumunda ortaya çıkıyor.

Yatırımcıların açık pozisyonlarını sürdürebilmek için gerekli teminatı tamamlamaları gerekiyor. Teminat yükümlülüğünün karşılanmaması durumunda ilgili kurallar çerçevesinde pozisyonlar kapatılabiliyor.

Teminat tamamlama çağrılarındaki artış, yatırımcıların karşı karşıya kaldığı teminat ihtiyacının büyüdüğüne işaret ederken doğrudan gerçekleşmiş yatırımcı zararı anlamına gelmiyor.

(CNBC-E)

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