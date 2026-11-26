Şirket, Amerika kıtasındaki ilk üretim tesisi olan ve Guatemala’da kurulan Ekoten CentroAmérica kumaş fabrikasını 25 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen törenle resmen faaliyete geçirdi.

Bağlı ortaklık Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin derin bilgi birikimi ve üretim tecrübesiyle hayata geçirilen bu yeni tesis, Sun Tekstil’in yüzde 95 ortaklık payı ile Guatemala’da kumaş üretimine başladı.

HEDEF: ABD VE ÇEVRE PAZARLARA YAKIN TEDARİK ALTYAPISI

Guatemala yatırımı, Sun Tekstil’in üretim yapılanmasını farklı coğrafyalara yayma ve özellikle dünyanın en büyük tüketim pazarlarından biri olan ABD ile çevre ülkelerdeki müşterilerine daha yakın olma vizyonunun en somut adımı olarak öne çıkıyor.

Amerika kıtasındaki bu ilk üretim üssü sayesinde şirket; tedarik süreçlerini çeşitlendirmeyi, teslimat sürelerini ciddi oranda kısaltmayı, operasyonel esnekliğini artırmayı ve bölgesel pazarlardaki rekabet gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

2027 HEDEFİ: 25 MİLYON DOLAR CİRO VE 120 KİŞİLİK İSTİHDAM

Faaliyetlerine kademeli bir geliştirme planıyla başlayan Ekoten CentroAmérica’nın, üretim hacmini artırarak kısa sürede bölgede güçlü bir aktör haline gelmesi hedefleniyor.

Yatırım planı kapsamında, 2027 yılı sonuna kadar tesiste yaklaşık 120 kişilik bir istihdama ulaşılması ve yıllık yaklaşık 25 milyon ABD Doları ciro elde edilmesi öngörülüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.