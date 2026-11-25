Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) tarafından 25 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre süreç, Niğde ili Çukurkuyu Belediyesi’nden gelen talep doğrultusunda başlatıldı.

Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu’nun Çukurkuyu beldesini kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtım faaliyeti yürütmek amacıyla EPDK’ya yaptığı lisans kapsamı genişletme başvurusu, 15049-1 sayılı EPDK Kararı ile resmiyet kazandı.

Kararın onaylandığı bilgisi bugün itibarıyla Enerya Enerji yönetimine tebliğ edildi.

ABONE SAYISI VE YATIRIM HACMİNE KATKI

Bölgesel doğal gaz dağıtım altyapısını büyütmeye devam eden Enerya Enerji için bu onay, hizmet verilen coğrafi alanın ve potansiyel abone tabanının genişlemesi anlamına geliyor.

Lisans kapsamına dahil edilen Çukurkuyu beldesinde gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarıyla birlikte şirketin uzun vadeli dağıtım hacmine ve operasyonel gelirlerine kademeli katkı sağlanması bekleniyor.

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