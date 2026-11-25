Rapora göre toplam sekiz şirkette ortaklık oranları değişirken hem en yüksek oran artışı hem de en sert pay çıkışı Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerinde kaydedildi.

KTLEV’DE BÜYÜK EL DEĞİŞİMİ

Günün en dikkat çekici hareketi KTLEV cephesinde yaşandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., şirketteki pay oranını 18,346 yüzde puan artırarak yüzde 47,324’ten yüzde 65,670’e çıkardı.

Bu artışla bankanın sahip olduğu nominal pay tutarı 1 milyar 284 milyon 227 bin 612 TL yükselerek 4 milyar 596 milyon 913 bin 997,55 TL’ye ulaştı.

Aynı şirkette Ömer Burkay’ın yüzde 9,333 olan pay oranı (653.333.331 TL nominal tutar) 9,333 yüzde puanlık azalışla yüzde 0,000 seviyesine geriledi.

Ayrıca Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon’un KTLEV’deki payı da 2,527 yüzde puan düşüşle yüzde 3,121’den yüzde 0,594’e indi.

PAY SAHİPLİĞİ ORANI ARTAN DİĞER ŞİRKETLER

KTLEV’nin yanı sıra beş farklı şirkette daha pay sahipliği artışı görüldü:

• SAHOL: Goldman Sachs International’ın Sabancı Holding’deki payı 0,196 yüzde puan artışla yüzde 2,900’dan yüzde 3,096’ya yükseldi.

• MANAS: Merrill Lynch International’ın Manas Enerji’deki ortaklık oranı 0,109 yüzde puan artarak yüzde 2,932’den yüzde 3,041’e çıktı.

• MERCN: Mercan Kimya San. Tic. A.Ş.’nin kendi paylarındaki oranı 0,053 yüzde puan artışla yüzde 2,984’ten yüzde 3,037’ye ulaştı.

• PCILT: PC İletişim ve Medya Hizm. San. Tic. A.Ş.’nin kendi paylarına ilişkin kaydı 0,044 yüzde puan yükselişle yüzde 4,996’dan yüzde 5,040 seviyesine çıktı.

• LIDFA: MİM Müh. İnş. Çelik End. San. ve Tic. A.Ş.’nin Lider Faktoring’deki payı 0,030 yüzde puan artışla yüzde 3,000’den yüzde 3,030’a yükseldi.

ORTAKLIK PAYI AZALAN DİĞER HİSSELER

KTLEV’deki çıkışların dışında iki şirkette daha pay oranları aşağı yönlü güncellendi:

• MARTI: Nurullah Emre Narin’in Martı Otel İşletmeleri’ndeki payı 3,582 yüzde puan gerileyerek yüzde 11,308’den yüzde 7,726’ya düştü (nominal azalış 53.729.708 TL).

• RODRG: Merrill Lynch International’ın Rodrigo Tekstil’deki payı 0,047 yüzde puan azalışla yüzde 3,023’ten yüzde 2,976’ya geriledi.

MKK açıklamasında, yayımlanan oranların Merkezi Kaydi Sistem’de yer alan kesinleşmiş kayıtlar üzerinden hesaplandığı ve henüz takası tamamlanmamış alım-satım işlemlerinin bu verilere yansıtılmadığı hatırlatıldı.

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