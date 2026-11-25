Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 24 Kasım 2026 tarihinde 4,58 TL – 4,63 TL fiyat aralığından (ortalama 4,5804 TL) toplam 2.525.474 adet payın satışını gerçekleştirdi.

İlk olarak 12 Haziran 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 28 Ağustos ile 16 Eylül 2026 tarihli kararlarla revize edilen süreç dahilinde yapılan bu işlem sonrasında, şirketin sahip olduğu geri alınmış MAGEN paylarının toplam adedi 48.732.646 oldu. Bu tutar, Margün Enerji’nin mevcut sermayesinin yüzde 1,6520’sine karşılık geliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.