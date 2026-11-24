24 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirket, son iki işlem gününde toplam 2 milyon 600 bin lot AKSA payı satın aldı.

KAP bildiriminde yer alan verilere göre Akpa Tekstil'in Aksa Akrilik paylarındaki alım işlemleri şu şekilde gerçekleşti:

• 23 Kasım 2026 İşlemleri: 10,72 TL - 10,85 TL fiyat aralığından toplam 463.263 lot pay alımı yapıldı.

• 24 Kasım 2026 İşlemleri: 10,74 TL - 11,40 TL fiyat aralığından toplam 2.136.737 lot pay alımı gerçekleştirildi.

SERMAYEDEKİ PAY ORANI YÜZDE 0,0669'A ULAŞTI

Son yapılan alımlarla birlikte Akpa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.'nin Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. sermayesindeki toplam pay sahipliği oranı, 24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yüzde 0,0669 seviyesine yükseldi.

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