Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım takvimi hız kesmeden devam ediyor.

Belirlenen takvime göre 25 Kasım Çarşamba günü; Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit ve Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) nakit temettü ödemeleri için hak kullanım tarihi olarak öne çıkıyor.

Yarın yatırımcıların hesaplarına yansıyacak olan kâr payı tutarlarının hisse başına brüt ve net dağılımı şu şekilde:

Şirket (Hisse Kodu) Ödeme Detayı Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü Ofis Yem Gıda (OFSYM) 2. Taksit 0,4208058 TL 0,3576849 TL Elite Naturel Organik Gıda (ELITE) Nakit Temettü 0,10 TL 0,085 TL SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) 1. Taksit 0,0082909 TL 0,0070472 TL

Hak kullanım tarihinin başlamasıyla birlikte söz konusu üç şirketin hisse fiyatlarında da dağıtılan brüt temettü tutarı oranında teknik fiyat düzeltmesi uygulanacak.

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