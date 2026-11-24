Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 24 Kasım Salı günü paylaşılan resmi bilgilendirmeye göre şirketin kâr payı hak kullanım tarihinin başlamasıyla birlikte hisse fiyatında teknik düzeltme uygulandı.

Daha önce duyurulan takvim kapsamında Aselsan yatırımcılarına pay başına brüt 0,4276315 TL, net olarak ise 0,3634867 TL nakit temettü ödemesi yapıyor.

Borsa İstanbul tarafından yapılan fiyat güncellemesine ilişkin teknik detaylar şu şekilde paylaşıldı:

ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4276315 TL

Teorik Fiyat: 325,072 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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