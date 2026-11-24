Goldman Sachs Döviz ve Gelişmekte Olan Piyasalar Baş Stratejisti Kamakshya Trivedi, kısa vadede ABD para birimini destekleyen rüzgarların devam edeceğini ancak gelecek yıl ibrenin sınırlı da olsa tersine döneceğini öngörüyor.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ AYDA DA YÜKSELİŞTE

Kasım ayında şu ana kadar yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazanan Bloomberg Dolar Spot Endeksi, üst üste üçüncü ayını da artıda kapatmaya hazırlanarak son iki yılın en uzun yükseliş serisine ulaştı. Doların bu güçlü seyrinde iki temel faktör öne çıkıyor:

• Fed'in Sıkılaşma Adımı: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi ve sıkı para politikası mesajları vermesi.

• Sermaye Akışı: Yapay zeka odaklı yatırımların ABD hisse senedi piyasalarına güçlü sermaye çekmesi. (Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirmesinin ardından endeks, pazartesi gününü yüzde 0,4'e varan yükselişle tamamladı.)

2027'DE ENERJİ FİYATLARI DOLARI FRENLEYEBİLİR

Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulunan Kamakshya Trivedi, Fed'in sıkılaştırıcı adımlarının önümüzdeki birkaç ay boyunca ekonomik büyüme ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceğini belirterek, "Doların hâlâ mücadele gücü var" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın piyasaların Fed'in sıkılaşma beklentilerini aşırı fiyatladığını savunan Trivedi, 2027 yılına dair beklentisini enerji maliyetlerine bağladı.

Enerji fiyatlarındaki gerilemenin ABD enflasyonunu Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaştıracağını ifade eden baş stratejist, bu tablonun 2027 yılında dolarda sınırlı bir değer kaybını beraberinde getireceğini tahmin ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.