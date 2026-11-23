Matriks Haber'in hesaplamalarına göre 13 Kasım haftasında 159 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 20 Kasım 2026 ile sona eren haftada yaklaşık 17 milyar dolar azalarak 142 milyar dolara geriledi.

Tahminlerin resmi verilerle teyit edilmesi durumunda, TCMB rezervlerinde Haziran 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük ikinci haftalık düşüş yaşanmış olacak.

Üst üste ikinci haftasını kayıpla kapatan rezervlerdeki son iki haftalık toplam erime ise yaklaşık 19 milyar dolar seviyesine ulaştı.

SON DÖNEM REZERV SEYRİ VE YILLIK KARŞILAŞTIRMA

Ekim ayının ikinci yarısından bu yana dalgalı bir grafik çizen TCMB toplam rezervleri, 6 Kasım haftasındaki 3 milyar dolarlık sınırlı yükselişle 161,1 milyar dolara çıkmış ancak bu ivmeyi koruyamamıştı.

Yıl geneline bakıldığında ise 2026'ya 189,1 milyar dolar ile başlayan rezervler, 30 Ocak'ta 218,2 milyar dolar ile yılın zirvesini test ettikten sonra sert düşüşlerle karşılaştı.

Dönem / Referans Noktası Toplam Rezerv (Milyar Dolar) Zirveye (30 Ocak) Göre Fark 2025 Yıl Sonu 193,9 -24,3 Milyar Dolar 2026 Yıl Başı 189,1 -29,1 Milyar Dolar 30 Ocak 2026 (Yıl İçi Zirve) 218,2 - 26 Haziran 2026 149,2 -69,0 Milyar Dolar 6 Kasım 2026 161,1 -57,1 Milyar Dolar 13 Kasım 2026 159,0 -59,2 Milyar Dolar 20 Kasım 2026 (Tahmini) 142,0 -76,2 Milyar Dolar (-%35)

ZİRVEDEN KAYIP YÜZDE 35’İ BULDU

2026 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte dört ay artış kaydeden rezervler, altı ayı ise düşüşle tamamladı. Yıl içindeki en sert aylık kayıp 54,9 milyar dolar ile mart ayında yaşanırken; eylül ayında 17 milyar dolar, ekim ayında ise 13,1 milyar dolarlık gerileme kaydedildi.

20 Kasım haftasına ilişkin 142 milyar dolarlık güncel hesaplama baz alındığında:

Yıl İçi Zirveye Göre: Rezervler, 30 Ocak'taki 218,2 milyar dolarlık zirvesinden 76,2 milyar dolar (yaklaşık yüzde 35) geriledi.

Geçen Yıl Sonuna Göre: 2025 yılını 193,9 milyar dolarla kapatan TCMB rezervlerinde, yıl sonuna kıyasla 51,9 milyar dolarlık (yaklaşık yüzde 27) bir azalma meydana geldi.

Analitik bilanço üzerinden hesaplanan yaklaşık 17 milyar dolarlık haftalık düşüşün resmi boyutu, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.30'da yayımlanacak olan TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ile kesinlik kazanacak.