Türkiye İş Bankası (ISCTR) ile DenizBank arasında kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir anlaşma imzalandı. Maximum'un 25. yılında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında DenizBank kredi kartları, 6 Aralık 2026 itibarıyla Maximum'un sunduğu özellik ve avantajlardan yararlanmaya başlayacak. Böylece DenizBank müşterileri Maximum'un 500 bini aşkın üye iş yeri ağına erişim sağlayabilecek.

DENİZBANK KREDİ KARTLARI 6 ARALIK'TA MAXIMUM ÖZELLİĞİ KAZANACAK

İş Bankası Genel Müdürü Cahit Çınar ve DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ tarafından imzalanan anlaşmayla iki bankanın ödeme sistemlerindeki iş birliği genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre DenizBank kredi kartı kullanıcıları, 6 Aralık tarihinden itibaren Maximum'un anlaşmalı olduğu 500 binden fazla üye iş yerinde sunulan avantajlardan yararlanabilecek.

Bu kapsamda kart sahipleri;

Maximum anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilecek.

Harcamalarından MaxiPuan kazanabilecek.

Biriktirdikleri MaxiPuan'ları alışverişlerinde kullanabilecek.

Maximum'a özel kampanya ve avantajlardan faydalanabilecek.

İŞ BANKASI MÜŞTERİLERİ İÇİN DE YENİ AVANTAJLAR

İş birliği yalnızca DenizBank kredi kartı kullanıcılarını kapsamayacak.

Anlaşma doğrultusunda DenizBank'ın anlaşmalı üye iş yerleri de Maximum Kart sahiplerinin kullanımına açılacak.

Böylece İş Bankası müşterileri, Maximum kartlarının sunduğu avantajlardan daha geniş bir iş yeri ağında yararlanabilecek.

İki banka arasındaki iş birliğiyle ödeme sistemlerindeki üye iş yeri ağının genişletilmesi ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

İŞ BANKASI'NDAN ÖDEME SİSTEMLERİNDE BÜYÜME MESAJI

İş Bankası Genel Müdürü Cahit Çınar, ödeme sistemlerinin yapay zeka, biyometrik sistemler ve yeni teknolojilerle dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Türkiye'nin bu alanda küresel eğilimlere yön veren ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Çınar, ödeme sistemlerinde kalıcı değer oluşturmak için teknolojik yeniliklerin yanı sıra güçlü iş birliklerinin önem taşıdığını vurguladı.

Maximum'un 25 yılda milyonlarca müşterinin günlük hayatının bir parçası haline geldiğini belirten Çınar, DenizBank ile imzalanan anlaşmanın yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Çınar, iki bankanın deneyimini, teknolojik altyapısını ve erişim ağını bir araya getirerek ödeme sistemlerinde daha büyük ölçeğe ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

DENİZBANK: KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Maximum altyapısına geçişin bankanın ödeme sistemleri alanındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Baştuğ, Maximum'un yaygın üye iş yeri ağı ve kampanya olanaklarıyla müşterilere daha kapsamlı bir kredi kartı deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti.

DenizBank kredi kartlarının müşterilerin günlük harcamalarında daha fazla kullanılmasını hedeflediklerini aktaran Baştuğ, iş birliğinin bankanın rekabet gücünü de destekleyeceğini söyledi.

6 Aralık 2026 tarihinde başlayacak uygulamayla DenizBank kredi kartları Maximum ekosistemine dahil olurken, her iki bankanın müşterileri için anlaşmalı üye iş yeri ağı genişleyecek.

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