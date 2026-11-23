Türkiye İş Bankası, sürdürülebilir kalkınma ve genç girişimciliği destekleme hedefleri doğrultusunda uluslararası finansman kaynaklarını genişletmeye devam ediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sağlanan finansman paketi hem gençlerin iş dünyasındaki etkinliğini artırmayı hem de Türkiye'nin yeşil dönüşüm projelerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

KREDİ PAKETİNİN DAĞILIMI VE KULLANIM ALANLARI

İmzalanan anlaşma kapsamında temin edilen kaynağın dağılımı şu şekilde belirlendi:

• Yeşil Dönüşüm Finansmanı (100 Milyon Euro): Kaynağın en büyük bölümü, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF III) çerçevesinde çevre dostu yatırımların, enerji verimliliğinin ve yeşil dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılacak.

• Genç Girişimci Desteği (51,5 Milyon Euro): Türkiye İş Hayatında Gençler (TURYIB) programı kapsamında sağlanan bu dilim ise 35 yaş altındaki gençlerin sahipliğinde veya yönetiminde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyüme ve finansman ihtiyaçlarına aktarılacak.

Sağlanan 5 yıl 1 aya kadar vadeli bu yeni kaynakla İş Bankası, reel sektörün iklim dostu dönüşümüne ve genç girişimcilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik finansman desteğini uzun vadeli olarak sürdürmeyi hedefliyor.

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