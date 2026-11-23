Banka, güncellediği Çoklu Varlık Portföyü (MAP) raporunda, altın fiyatlarının 2027 yılı genelinde ortalama 4.625 dolar/ons seviyesinde seyredeceğini, yılın son çeyreğinde ise 5.000 dolar/ons hedefine ulaşacağını öngördü.

SocGen analistleri, ABD Hazine tahvil getirilerinin 2027 başlarında zirve yapacağı beklentisiyle emtia grubundaki kârlarını realize ederek tahvil pozisyonlarını güçlendirdi. Rapora göre portföy dağılımında şu stratejik değişimlere gidildi:

• Altın Ağırlığı Sabit: Eylül ayında yüzde 20 olan toplam emtia ve altın payı yüzde 15'e çekilmesine karşın, portföydeki yüzde 10'luk altın ağırlığı korundu; genel emtia maruziyeti ise yüzde 5'e düşürüldü.

• Tahvile Geçiş: ABD'de ara seçimler sonrası mali teşviklerin ılımlılaşacağı ve jeopolitik cephede (İran ve Ukrayna) diplomasinin öne çıkacağı varsayımıyla devlet tahvili ağırlığı 8 puan artırılarak yüzde 25 seviyesine yükseltildi.

• Stratejik İşlem Önerisi: Banka, 2027 yılı için "petrolde kısa (satış), altında uzun (alış)" pozisyon alınmasını tavsiye etti.

YÜKSELİŞİN ANA KATALİZÖRÜ: DOLARIN ZAYIFLAMASI VE BORÇ TAVANI

SocGen'e göre altındaki bir sonraki büyük yükseliş dalgasını ABD dolarındaki değer kaybı tetikleyecek.

Özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın Mart 2027 civarında 41,1 trilyon dolarlık borç tavanına ulaşacak olmasının dolar üzerinde yeniden baskı yaratarak altını desteklemesi bekleniyor.

Kurumsal ve resmi alımların devam etmesi de yükseliş senaryosunu güçlendiriyor.

Son fiyat düzeltmesine rağmen altın destekli borsa yatırım fonlarının (ETF) varlıkları 101 milyon ons civarında sabit kalırken, Çin Halk Bankası üçüncü çeyrekte alımlarını yaklaşık 60 tona çıkararak 2023'ten bu yana en hızlı çeyreklik altın alımını gerçekleştirdi.

KISA VADELİ RİSKLER VE BAKIRDA REKOR AÇIK BEKLENTİSİ

Uzun vadeli iyimserliğe karşın SocGen, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki olası sıçramaların stagflasyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Bankanın niceliksel yatırım modeli (Q-MAP) de kısa vadeli oynaklık nedeniyle riskten kaçınan ve risk dengeli portföylerde altın ağırlığını sıfıra çekerken, agresif dinamik portföyde yüzde 5 oranında tutuyor.

Öte yandan banka, altınla birlikte baz metallerde de güçlü bir potansiyele işaret etti.

Yeniden sanayileşme ve altyapı yatırımlarının talebi destekleyeceğini vurgulayan analistler, küresel bakır arz açığının bu yılki 260.000 tondan 2027'de 440.000 tona yükseleceğini ve bakır fiyatlarının gelecek yıl ortalama 14.875 dolar/ton seviyesinde oluşacağını tahmin ediyor.

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