Altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Kasım 2026 Pazartesi günü güncel altın alış satış fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta sert satışlarla karşılaşan altın, yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı ve 9 günün sonunda yükselişe geçti.

Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında artış yaşanırken ons altın da kayıplarının bir bölümünü geri aldı. İşte 23 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 23 KASIM 2026 GÜNCEL ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 23 Kasım Pazartesi sabahı altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Gram altının satış fiyatı 5.865,90 TL olurken çeyrek altın 9.591,92 TL'den satılıyor.

Gram altın: Alış 5.864,86 TL, satış 5.865,90 TL

Çeyrek altın: Alış 9.384,93 TL, satış 9.591,92 TL

Yarım altın: Alış 18.708,45 TL, satış 19.180,93 TL

Cumhuriyet altını: Alış 37.535,12 TL, satış 38.245,69 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 37.534,20 TL, satış 38.244,55 TL

Ata altın: Alış 39.803,38 TL, satış 40.818,89 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 3.604,07 dolar, satış 3.604,93 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel altın piyasasında geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından yeni haftanın ilk işlemlerinde toparlanma görüldü.

Ons altın, 16-20 Kasım haftasında yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Değerli metal, geçen haftaki işlemlerde 3 bin 500 dolar seviyelerine kadar gerileyerek yaklaşık 14 ayın en düşük seviyelerini test etti.

Ancak 23 Kasım Pazartesi günü Asya piyasalarında başlayan tepki alımlarıyla altın fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü.

Yükselişte ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve doların küresel piyasalarda bir miktar güç kaybetmesi etkili oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 seviyesinin altına gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltırken dolar endeksindeki geri çekilme de değerli metale destek sağladı.

FED'İN FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Altın piyasasında yatırımcıların gündemindeki en önemli gelişmelerden biri Fed'in aralık ayında açıklayacağı faiz kararı oldu.

Fed'in 18 Kasım'da yayımladığı ekim ayı toplantı tutanakları, enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti.

Faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, geçtiğimiz hafta ABD dolarını desteklerken altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Yeni haftada ise ABD tahvil getirilerindeki kısmi gerileme, altın fiyatlarının toparlanmasına katkı sağladı.

Piyasalarda 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi öne çıkıyor.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşecek enflasyon verisinin Fed'in sıkı para politikası uygulama ihtimalini güçlendirerek altın fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Beklentilerin altında kalacak veriler ise altındaki toparlanmayı destekleyebilir.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ TL OLACAK?

Altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu tahminleri de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

Ziraat Yatırım Strateji Yetkilisi Yavuz Atmaca, ons altının yılı 4.000-4.200 dolar aralığında tamamlayabileceğini değerlendiriyor.

Atmaca, dolar/TL kurundaki kontrollü yükselişin desteğiyle gram altının 2026 yılını 6.600-6.800 TL bandında tamamlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal ise kısa vadede altın fiyatlarında dalgalı ve görece zayıf seyrin devam edebileceğini, yükselişlerin tepki hareketi niteliğinde kalabileceğini ifade etti.

Analistler, altın fiyatlarının gelecek dönemdeki seyrinde Fed'in faiz politikası, ABD enflasyon verileri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olabileceğine işaret ediyor.