Tarihi zirvesinden 2 bin doların üzerinde gerileyen altın için ünlü ekonomist Peter Schiff'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. 2008 küresel finansal krizini hatırlatan Schiff, mevcut düşüşün daha büyük bir finansal krizin habercisi olabileceğini savundu.

Ekonomiste göre borç ve enflasyon baskısının güçlenmesi, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını yeniden destekleyebilir. Schiff, bu nedenle son sert düşüşü yatırımcılar açısından potansiyel bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

ALTIN İKİ GÜNDE YAKLAŞIK 200 DOLAR GERİLEDİ

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert geri çekilme yatırımcıların odağına yerleşti. Spot altın, cuma günü yüzde 2,41 düşüşle ons başına 3 bin 538 dolara geriledi. Değerli metal, son iki günde yaklaşık 200 dolar kayıp yaşadı.

29 Ocak 2026'da 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören altın, bu seviyeden 2 bin doların üzerinde uzaklaştı. Fiyatlardaki düşüşün ardından piyasalarda altının yeni yönüne ilişkin soru işaretleri arttı.

PETER SCHİFF 2008 KRİZİNİ HATIRLATTI

Altın yatırımlarına verdiği destekle tanınan ekonomist Peter Schiff, son düşüşü 2008 küresel finansal kriziyle karşılaştırdı. Schiff, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, geçmişte altın ve hisse senedi piyasalarında yaşanan hareketlerin bugünkü gelişmeleri anlamak açısından önemli olabileceğini belirtti.

2008 yılında küresel finansal kriz sırasında altın yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmiş ve Ekim ayında dip seviyesini görmüştü. Ancak bu düşüş, sonraki yıllarda yaşanan güçlü yükselişin önüne geçmedi.

ALTIN BORSALARDAN ÖNCE DİP YAPMIŞ OLABİLİR

Schiff'in değerlendirmesinde öne çıkan noktalardan biri, altın ve hisse senedi piyasalarının farklı zamanlarda dip seviyelerine ulaşması oldu.

2008 yılında altın Ekim ayında dip yaparken ABD hisse senetlerindeki düşüş bir süre daha devam etti. S&P 500 endeksi, Mart 2009'da dip seviyesine ulaşmadan önce zirvesinden yaklaşık yüzde 60 geriledi.

Altın ise 2008'deki dip seviyesinden 2011 yılında ulaştığı zirveye kadar yüzde 166 değer kazandı. Değerli metal önceki rekorunun neredeyse iki katına çıkarken hisse senetleri aynı dönemde kriz öncesindeki seviyelerine ulaşamadı.

Schiff, bugünkü piyasa hareketlerinin de benzer bir seyir izleyebileceğini düşünüyor. Ekonomiste göre altın, hisse senetlerinden önce dip seviyesini görmüş olabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde altın yeniden yükselişe geçerken borsalardaki kayıplar devam edebilir.

SCHİFF'E GÖRE YENİ KRİZ 2008'DEN DAHA AĞIR OLABİLİR

Peter Schiff'in değerlendirmesindeki dikkat çekici başlıklardan biri de olası bir finansal krizin boyutuna ilişkin tahmini oldu. Ekonomist, yeni bir krizin 2008'de yaşanandan daha ağır olabileceğini öne sürdü. Ancak bu değerlendirme, geçmiş piyasa hareketleri üzerinden yapılan bir tahmin niteliği taşıyor.

Schiff, ABD'nin artan federal borcu ve enflasyon endişelerinin altının önceki yükselişinde önemli rol oynadığını savunuyor. Bu gelişmelerin merkez bankalarını dolar varlıklarına bağımlılıklarını azaltmaya ve altın rezervlerini artırmaya yönelttiğini belirtiyor.