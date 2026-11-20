Küresel piyasalarda ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler, kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin hız kazanmasıyla birlikte güvenli liman talebi zayıflarken, spot altın gün içi işlemlerde Eylül 2025’ten bu yana gördüğü en düşük seviyeyi test ederek ons başına 3.540 dolara kadar geriledi. Küresel taraftaki bu geri çekilme, yurt içi piyasalardaki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Yeni güne 5.777 lira bandından başlayan gram altın, yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazançları geri vererek yatırımcısına yıllık bazda 13 yıl aradan sonra ilk kez kayıp yaşattı.

20 KASIM 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların yakından takip ettiği serbest piyasada, günün ilk saatleri itibarıyla oluşan güncel satış rakamları şu şekilde kaydedildi:

• Gram Altın: 5.777,25 TL

• Çeyrek Altın: 9.709,00 TL

• Yarım Altın: 19.383,00 TL

• Cumhuriyet Altını: 38.678,00 TL

• Tam Altın: 40.096,87 TL

• Gremse Altın: 100.549,67 TL

• Ons Altın: 3.546,70 dolar

Piyasa uzmanları, günün geri kalanında yurt içinde ve küresel ölçekte açıklanacak makroekonomik veriler ile Fed yetkililerinden gelecek para politikası mesajlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

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