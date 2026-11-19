Altın piyasasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil getirilerindeki yükseliş, ons altında satış baskısını artırırken yurt içinde gram altın fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor.

19 Kasım Perşembe sabahı serbest piyasada gram altın 6.043,39 TL, çeyrek altın 9.880,18 TL, Cumhuriyet altını ise 39.400,88 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Haklısın, her altın türünü ayrı başlık altında değil, tek satırda alış ve satış fiyatıyla yazmamı istedin. Gereksiz yere uzattım.

19 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.042,36 TL, satış 6.043,39 TL

Çeyrek altın: Alış 9.667,01 TL, satış 9.880,18 TL

Yarım altın: Alış 19.260,27 TL, satış 19.746,74 TL

Cumhuriyet altını: Alış 38.669,16 TL, satış 39.400,88 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 38.641,30 TL, satış 39.372,70 TL

Ata altın: Alış 41.026,30 TL, satış 42.063,51 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 3.747,80 dolar, satış 3.748,47 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel altın piyasasında son günlerde yaşanan satışların arkasında Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre ons altın, 18 Kasım Çarşamba günü yüzde 3,2 gerileyerek 3.726,19 dolara düştü. Gün içerisinde 3.719,55 doları gören değerli metal, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Fed'in ekim ayı toplantı tutanaklarında enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın daha güçlü faiz artırımlarına işaret eden açıklamaları da doların yükselişini destekledi.

19 Kasım sabahında dolar endeksi 103,81 seviyesinde bulunurken ons altın sert düşüşün ardından 3.740 dolar civarında dengelenmeye çalıştı.

Faiz oranlarındaki yükseliş, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından alternatif maliyetini artırıyor.

GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in daha sıkı para politikası izleyeceği beklentisiyle altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4.650 dolardan 4.150 dolara, 2027 yıl sonu beklentisini ise 5.400 dolardan 4.800 dolara indirdi.

Goldman Sachs, kısa vadeli tahminlerini düşürmesine rağmen merkez bankalarının altın alımlarının uzun vadede fiyatları destekleyebileceği görüşünü korudu.

Banka, merkez bankalarının 2026 ve 2027 yıllarında aylık ortalama 60 ton altın alımı gerçekleştirebileceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HANGİ SEVİYELER ÖNEMLİ?

Ons altının yönü açısından Fed'in faiz kararları, ABD enflasyon verileri, dolar endeksi ve tahvil getirileri belirleyici olmaya devam ediyor.

Kısa vadede 3.720 dolar seviyesi aşağı yönlü hareketlerde izlenen teknik bölgeler arasında bulunurken 3.820-3.850 dolar bandının yeniden aşılması toparlanma açısından önem taşıyor.

Yurt içinde ise gram altının fiyatlamasında ons altındaki değişimin yanı sıra dolar/TL kurunun seyri de etkili oluyor.