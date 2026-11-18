Yüksek faiz ve güçlü doların baskısı altında kalan ons altın için uluslararası finans kuruluşları fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Matriks Haber’in 25 yabancı kuruluşun değerlendirmelerini kapsayan araştırmasına göre, 2027 yıl sonu altın tahminlerinin medyanı 4.855 dolar olarak hesaplandı. Morgan Stanley’nin iyimser senaryosunda ise ons altın için 7.088 dolar seviyesi öne çıktı.

Matriks Haber’in 16 Ekim-16 Kasım 2026 dönemini kapsayan araştırmasında 25 yabancı banka, varlık yönetim şirketi, araştırma kuruluşu ve uluslararası kuruluşun altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri incelendi.

2027 YIL SONU TAHMİNLERİNDE 4.855 DOLAR ÖNE ÇIKTI

2027 yıl sonuna ilişkin fiyat tahmini açıklayan dört kuruluşun beklentilerinin medyanı 4.855 dolar, ortalaması ise 4.890 dolar oldu. Bu döneme yönelik en düşük tahmin Goldman Sachs’tan, en yüksek tahmin ise Alman bankası Helaba’dan geldi.

2027’nin son çeyreğine ilişkin tahminlerde Morgan Stanley 5.250 dolar, UBS ise 5.000 dolar seviyesini öngördü.

Morgan Stanley, baz senaryosunun yanı sıra iyimser ve kötümser senaryolarını da paylaştı. Bankanın ayı senaryosunda ons altın 3.938 dolar, boğa senaryosunda ise 7.088 dolar olarak hesaplandı.

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Banka / Kuruluş Tahmin dönemi Ons altın tahmini Goldman Sachs 2026 yıl sonu 4.150 dolar Goldman Sachs 2027 yıl sonu 4.650 dolar Goldman Sachs 12 aylık 4.700 dolar Goldman Sachs 2028 yıl sonu 5.600 dolar Morgan Stanley 2027 4. çeyrek – baz senaryo 5.250 dolar Morgan Stanley 2027 4. çeyrek – boğa senaryosu 7.088 dolar Morgan Stanley 2027 4. çeyrek – ayı senaryosu 3.938 dolar UBS 2026 4. çeyrek 4.500 dolar UBS 2027 4. çeyrek 5.000 dolar Helaba 2027 yıl sonu 5.200 dolar JPMorgan Private Bank 2027 yıl sonu 5.000 dolar OCBC 2026 yıl sonu 4.250 dolar OCBC 2027 yıl sonu 4.710 dolar Citi 2027 yıllık ortalama 4.700 dolar Citi 6-12 aylık hedef 5.000 dolar Citi Kötümser senaryo 3.500 dolar CIBC 2027 yıllık ortalama 5.200 dolar Standard Chartered 2026 4. çeyrek 4.650 dolar Standard Chartered 2027 1. çeyrek 4.850 dolar

GOLDMAN SACHS İKİ KEZ TAHMİN DÜŞÜRDÜ

Goldman Sachs, bir hafta arayla gerçekleştirdiği iki revizyonla 2027 yıl sonu altın tahminini önce 5.400 dolardan 4.800 dolara, ardından 4.650 dolara indirdi. Banka, Fed’in ilave faiz artırımlarının yatırımcı talebini sınırlayabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık merkez bankalarının aylık yaklaşık 60 tonluk altın alımını fiyatlardaki yükselişin temel dayanaklarından biri olarak görüyor. Goldman Sachs’a göre altının yeniden rekor seviyelere ulaşması iki yıl sürebilir. Banka, Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla ons altının 2028 sonunda 5.600 dolara çıkmasını bekliyor.

UBS de altına yönelik yükseliş beklentisini korumasına rağmen fiyat artışının gerçekleşeceği dönemi öteledi ve dördüncü çeyrek tahminini yüzde 10 düşürdü.

Helaba ise altın tutmanın fırsat maliyetinin azalması ve mali risklerin büyümesiyle ons altının 2027’nin ikinci yarısında yeniden 5.000 doları aşacağını öngörüyor. JPMorgan Private Bank'a göre de faizlerin zirveye ulaşması altın için sağlam bir dip oluşturabilir ve 2027 yılında güçlü bir toparlanmanın önünü açabilir.

YILLIK ORTALAMA FİYAT BEKLENTİSİ 4.700 DOLAR

2027 yılı için yıllık ortalama altın fiyatı tahmini açıklayan üç kuruluşun beklentilerinin medyanı 4.700 dolar, ortalaması ise 4.716,67 dolar olarak hesaplandı.

Dünya Bankası, 2026 yılında ortalama 4.600 dolar olmasını beklediği ons altının, yatırım talebi ve merkez bankası alımlarının hız kesmesiyle 2027 yılında 4.250 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor.

CIBC, 2027 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini 6.500 dolardan 5.200 dolara düşürdü. Citi ise tahminini 5.000 dolardan 4.700 dolara çekti. Banka, yüzde 30 olasılık verdiği kötümser senaryoda ons altının 3.500 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.

Reuters’ın 30 analist ve işlemcinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette de 2027 yılı altın fiyatı beklentilerinin medyanı 4.650 dolar oldu.

2026 YIL SONU BEKLENTİLERİNDE 4.200 DOLAR

2026 yıl sonuna ilişkin tahmin açıklayan üç kuruluşun beklentilerinin medyanı 4.200 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Goldman Sachs yıl sonunda ons altının 4.150 dolara, OCBC ise 4.250 dolara ulaşmasını bekliyor. UniCredit’in tahmini ise 3.900-4.500 dolar aralığında bulunuyor.

OCBC, yapay zekâ hisselerindeki zayıflığın altın piyasasında likidite kaynaklı satışlara yol açabileceği uyarısında bulundu. UniCredit ise yapısal talebin fiyatlardaki düşüşü sınırlayacağını ve kademeli toparlanmayı destekleyeceğini değerlendiriyor.

2026 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin tahmin açıklayan dört kuruluşun beklentilerinin medyanı 4.500 dolar oldu. Standard Chartered, yatırım akımları ve merkez bankalarının talebinin altın fiyatlarında güçlü bir taban oluşturduğunu belirtiyor. Bankanın 2027 yılının ilk çeyreğine ilişkin hedefi 4.850 dolar seviyesinde bulunuyor.

Citi’nin 6-12 aylık ons altın hedefi 5.000 dolar olurken Goldman Sachs’ın 12 aylık tahmini 4.700 dolar olarak açıklandı.

3.800-4.000 DOLAR ARALIĞI YAKINDAN İZLENİYOR

Uluslararası finans kuruluşları, kısa vadede altın fiyatlarının seyri açısından 3.800-4.000 dolar aralığını yakından takip ediyor.

TD Securities, ons altının 3.900 dolar desteğini yeniden test etmesini beklerken UBS, 4.000 dolar civarında yapısal alıcıların devreye girebileceğini düşünüyor. Standard Chartered’dan Steve Englander ise satışların derinleşmesi halinde 3.800 ve 3.500 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

ING ve Pepperstone, kalıcı toparlanmayı faiz beklentilerinin yumuşamasına bağlarken CPM Group yatırımcılara kenarda kalma tavsiyesinde bulundu.

Saxo Bank, 4.000 dolar desteğinin kırılmasının teknik görünümü bozduğuna dikkat çekti. Barclays ise son satışlar sırasında altının tahvil ve Japon yeni karşısında zayıf bir koruma sağladığını belirtti. Bank of America’nın değerlendirmesinde altın, en aşırı satılmış varlık sınıfı olarak öne çıktı.

Fransız bankası Société Générale ise ocak ayında gerçekleştirilecek endeks dengelemesinin altına yaklaşık 3,3 milyar dolarlık alım getirebileceğini hesapladı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 321 ton altın satın aldı. Yılbaşından itibaren gerçekleştirilen toplam alım ise 675 tona ulaştı.

Commerzbank, altın fiyatlarındaki düşüşü aşırı ve yersiz bulurken Julius Baer altına yönelik olumlu beklentisini korudu. HSBC Asset Management, altının yatırım portföylerindeki stratejik rolünün devam ettiğini belirtirken BlackRock, büyüyen kamu borçlarının uzun vadede altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade etti.

Matriks Haber’in araştırması, kısa vadede yüksek faiz ve güçlü doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya koydu. Buna karşılık merkez bankası alımları, ETF talebi ve kamu borçlarına ilişkin endişeler, orta ve uzun vadede fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

Ons altın TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 2,02’lik düşüş ile 3769,78 dolardan gram altın ise 6115 TL’den işlem görüyor. Ons altın son 3 ayda yüzde 13,03, aylık bazda ise yüzde 9,50 değer kaybetti.

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