ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, ülkedeki enflasyonist baskıların hafiflemediğini, aksine yeniden ivme kazandığını belirterek para politikasında sıkılaşma mesajı verdi.

Bloomberg TV’ye konuşan Hammack, mevcut aşamada kademeli ve küçük oranlı faiz artışlarını tercih ettiğini ifade ederken, enflasyonla mücadelede geride kalınması halinde çok daha sert adımların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VURGUSU VE "BÜYÜK ARTIŞ" UYARISI

Para politikasında öngörülebilirliğin hanehalkı ve işletmelerin gelecek planlaması açısından kritik önem taşıdığını kaydeden Hammack, bu nedenle faiz kararlarında küçük adımlarla ilerlemenin daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Mevcut ekonomik görünümün şimdilik sert bir faiz artışını zorunlu kılmadığını belirten Fed yetkilisi, ancak fiyat istikrarı konusunda gelişmelerin gerisinde kalınması ve ilave parasal sıkılaştırma ihtiyacı doğması durumunda daha yüksek oranlı faiz artışlarının masaya gelebileceğini vurguladı.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE FİNANSAL KOŞULLAR

Fed’in fiyat istikrarı ile maksimum istihdam hedefleri arasında şu aşamada belirgin bir çelişki bulunmadığını söyleyen Hammack, istihdam piyasasının dengeli ancak durağan bir seyir izlediğini belirtti.

Bununla birlikte işe alım süreçlerinde sıkılaşmaya işaret eden yeni sinyallerin ortaya çıktığına dikkati çeken Hammack, hem enflasyon hem de istihdam cephesindeki gelişmelerin nihai faiz seviyesini yukarı çekebileceğinin altını çizdi.

Mevcut finansal koşulların ekonomik büyümeyi henüz frenlemediğini ifade eden Hammack, ekonominin genelinde görülen bu direncin, ilave parasal sıkılaştırma gerekip gerekmediğine dair yapılacak değerlendirmelerde belirleyici bir unsur olacağını sözlerine ekledi.

"TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ YAPAY ZEKÂ DEĞİL"

Hammack, son dönemde piyasalarda tartışılan "yapay zekâ yatırımlarının artan kredi talebiyle kamu borçlanma maliyetlerini yukarı çektiği" yönündeki görüşlere ise katılmadığını açıkladı.

Yapay zekâ şirketlerinin gerçekleştirdiği borçlanma ihraçlarının kendi ölçeklerinde yüksek tutarlara ulaşsa da kamu finansmanıyla kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığını belirten Hammack, piyasa temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde faizlerdeki yıllık 100 baz puanlık yükselişi yapay zekâ borçlanmalarına bağlayacak herhangi bir bulguya rastlamadığını ifade etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.