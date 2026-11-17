16 Kasım Pazartesi günü 3.830,74 dolara kadar gerileyerek Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gören ons altın, 17 Kasım Salı sabahına 3.866 dolar civarında sınırlı bir tepki alımıyla başladı.

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) 16 Kasım tarihli raporuna göre geçen haftayı 3.891 dolardan kapatan Londra gösterge altın fiyatı haftalık bazda yüzde 3,9, yıl başından bu yana ise yüzde 10,9 değer kaybetti.

Ocak ayında kaydettiği yaklaşık 5.595 dolarlık tarihi zirveyle kıyaslandığında ise ons altındaki geri çekilme yüzde 31’in üzerine çıktı. Değerli metallerdeki satış dalgasından gümüş de etkilenerek geçen hafta yüzde 6,1 oranında geriledi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın üzerindeki baskının arkasında ABD’den gelen sıcak enflasyon verileri ve yükselen tahvil faizleri yer alıyor:

• Enflasyon Sürprizi: ABD’de ekim ayı tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,4 ile beklentiyi aşması ve üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yıllık yüzde 6,5 ile Kasım 2022’den bu yana zirveye çıkması, faiz artışı endişelerini körükledi.

• Dolar ve Tahvil Rallisi: Dolar endeksinin geçen hafta yüzde 1,1 değer kazanması ve ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin 33 baz puan yükselmesi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttı.

• Fed Beklentileri: Vadeli piyasalar, 28 Ekim’de faizi yüzde 3,75–4,00 aralığında sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık toplantısında 25 baz puanlık artış yapmasına yüzde 94, 50 baz puanlık artışa ise yüzde 6 olasılık tanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.00’de yayımlanacak toplantı tutanakları, kurul içindeki görüş ayrılıklarına ışık tutacak.

MERKEZ BANKALARI ALIMDA, FONLAR AYRIŞIYOR

Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen uzun vadeli kurumsal talep canlılığını koruyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, yılın ilk dokuz ayında toplam 675 ton net altın alımı gerçekleştirdi.

Öte yandan 13 Kasım haftasında altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) bölgesel ayrışma dikkat çekti; Kuzey Amerika fonlarına 5,8 ton net giriş olurken, Avrupa’dan 2,7 ton ve Asya’dan 1,4 ton çıkış yaşandı.

Teknik Seviyeler ve Yurt İçi Piyasa Analistler ve Dünya Altın Konseyi raporları, ons altında kısa vadeli yön tayini için şu kritik eşiklere işaret ediyor:

• Destek Bölgeleri: İlk kritik hat 3.858–3.853 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altında kalıcı kapanışlar görülmesi halinde 3.820 dolar ve ardından 3.605 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

• Direnç Bölgeleri: Yukarı yönlü toparlanmalarda 4.000 ve 4.028 dolar seviyeleri ilk hedefler olarak izlenirken, güçlü bir trend dönüşü için 4.147–4.178 dolar bandının aşılması gerekiyor.

Yurt içinde ise 17 Kasım sabahı itibarıyla spot piyasada gram altın 6.260 TL seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı ve fiziki piyasada satış fiyatları 6.320 TL bandının üzerinde seyrediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.