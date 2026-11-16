Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü düşüşle tamamladı.

Altın piyasasında gün boyunca fiyat hareketleri dar bir bantta dalgalandı. Piyasada öne çıkan işlem verileri şu şekilde gerçekleşti:

• Gün İçi En Düşük ve En Yüksek: Standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 197 bin TL, en yüksek ise 6 milyon 330 bin TL seviyesini gördü.

• Altın İşlem Hacmi: KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 638 milyon 208 bin 272,18 TL, toplam işlem miktarı ise 1.539,61 kilogram olarak kayıtlara geçti.

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: Piyasadaki tüm kıymetli metallerin toplam işlem hacmi 10 milyar 986 milyon 70 bin 435,32 TL oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında gün boyunca işlem hacmine yön veren ve en fazla alım-satım gerçekleştiren ilk beş kurum ise şöyle sıralandı:

• Türkiye İş Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Zirve Değerli Madenler

• Yapı ve Kredi Bankası

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